„GroÃŸes Wochenende“ im Abstiegskampf fÃ¼r die Iserlohn Roosters mit den Heimspielen am Freitag gegen Mannheim und am SchÃ¼tzen-Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Augsburg

Iserlohn. (MK) Können die Iserlohn Roosters ihre kleine Siegesserie und die damit verbundene Aufholjagd am Wochenende fortsetzen? Die Voraussetzungen scheinen mit zwei...

Iserlohn. (MK) Können die Iserlohn Roosters ihre kleine Siegesserie und die damit verbundene Aufholjagd am Wochenende fortsetzen?

Die Voraussetzungen scheinen mit zwei Heimspielen am Freitag gegen Mannheim (19:30 Uhr) und am Sonntag (14 Uhr) gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Augsburg nicht so schlecht zu stehen.

Die zuletzt in Serie eingefahrenen vier Siege haben den Sauerländern ordentlich Rückenwind verliehen und den zwischenzeitlich schon auf elf Punkte angewachsenen Rückstand auf aktuell fünf Zähler schmelzen lassen.

Doug Shedden kann fast aus dem Vollen schöpfen

Personell kann Headcoach Doug Shedden fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Stürmer Hunter Shinkaruk wird noch mit seiner Blessur ausfallen, wurde aber schon wieder auf dem Trainings-Eis gesichtet.

Somit könnte es, wenn überhaupt, nur zu geringfügigen Änderungen kommen. Traditionell will man sich hierzu aber nur sehr ungern im Vorfeld in die Karten schauen lassen.

Die DEL-Hauptrunde befindet sich mittlerweile im letzten Drittel und für die Roosters geht es im sportlichen Existenzkampf um jeden Zähler. Acht Spieltags stehen noch bis zur Länderspielpause im Februar an, danach folgen noch acht weitere Spiele bis zum 8. März. Zunächst aber gilt die volle Konzentration dem Duell gegen Mannheim.

Verteidiger Colin Ugbekile bringt es gewohnt klar auf den Punkt: „Es ist ein neues Spiel und wir können uns auf der Vergangenheit nicht ausruhen. Wir müssen jetzt einfach weiter Gas geben und vernünftig spielen, wie wir es in den letzten Spielen gemacht haben.“

Duell gegen Mannheim ist für Taro Jentzsch ein besonderes Spiel

Für Stürmer Taro Jentzsch ist das Match gegen die Adler Mannheim natürlich auch ein Wiedersehen mit den alten Kollegen. Schließlich spielte er bis zu seiner Rückkehr an den Seilersee im Oktober rund eineinhalb Jahre für die Kurpfälzer. Für den gebürtigen Berliner ist es deshalb auch noch ein besonderes Spiel. „Es sind alte Teamkollegen, die man noch gerne hat. Trotzdem will ich morgen gewinnen.“ Und weiter ergänzend zu den personellen Veränderungen bei den Adlern seit seinem Wechsel: „Ich habe mich jetzt noch nicht zu sehr mit denen beschäftigt, weil sie auch viele Verletzte haben. Ich habe ihr Unterzahlspiel gesehen, da hat sich nicht viel geändert. Gegen Mannheim ist es eigentlich immer schwer zu spielen, weil sie immer mit voller Offensive spielen. So, wie wir hier zu Hause gegen die Jungs gespielt haben, – es sind ja immer noch die gleichen Spieler, die auf dem Eis stehen – haben wir viele Tore geschossen. Das Manko war da vielleicht bei Mannheim die Defensive und das müssen wir natürlich wieder ausnutzen.“

Sehr reflektiert betrachtet er die aktuelle Ausgangslage: „Wir haben elf von zwölf Punkten geholt und haben trotzdem immer noch fünf Punkte Rückstand. Das ist noch ein verdammt langer Weg. Stand jetzt haben wir noch nichts erreicht.“

Im bisherigen Saisonverlauf gab es bereits zwei Duelle gegen die Quadratenstädter. Im September unterlagen die Roosters damals noch unter dem geschassten Trainer Greg Poss mit 4:2 und Ende Oktober gewannen die Roosters am heimischen Seilersee mit 7:4.

Doug Shedden: „Eine Menge Dinge müssen bei uns stimmen, um … „

Headcoach Doug Shedden freut sich, dass man nach den letzten stressigen Wochen mit vielen Buskilometern an diesem Wochenende mal keine Reisestrapazen hat. Angesprochen auf die jüngste kleine Siegesserie und die Gründe für den Aufschwung erklärte er: „Das Team hat nun verstanden, was wir wollen. Es sind die kleinen Dinge, die die Jungs nun richtig machen. Sie bringen viele Pucks zum Tor und arbeiten sehr hart.“

Die Adler Mannheim stuft er trotz der eher durchwachsenen Saison und dem vor einigen Wochen vollzogenen Trainerwechsel generell als einen Titelanwärter ein. „Wir müssen bereit sein. In den letzten drei Heimspielen ist uns das gut gelungen. Frankfurt haben wir im ersten Drittel geschlagen und gegen Wolfsburg hatten wir auch ein gutes erstes Drittel. Wir brauchen eine gute Arbeitseinstellung, gute Special-Teams und eine gute Torwartleistung. Eine Menge Dinge müssen bei uns stimmen, um in diesem Duell erfolgreich zu sein.“

Match gegen Augsburg wird zum Schützen-Spieltag

Der Fokus liegt bei den Roosters zunächst auf dem Heimspiel am Freitag gegen Mannheim. Zu weit nach vorne schauen möchte Doug Shedden noch nicht. Er betont aber, dass es für sein Team ein „großes“ Wochenende ist. Theoretisch besteht im Idealfall die Chance den letzten Platz zu verlassen. Bei den Roosters ist man sich bewusst, dass es gerade in diesen „Sechs-Punkte-Spielen“ gegen die direkten Konkurrenten wichtig ist zu pinkten. Man hat noch insgesamt fünf Partien gegen die mit im Abstiegskampf stehenden Teams aus Augsburg, Nürnberg, Düsseldorf und Frankfurt. Mit einem Augenzwinkern betont Doug Shedden, dass man am Sonntag gegen Augsburg auf gar keinen Fall verlieren darf. Schließlich sei an diesem Spieltag das Spieltags Motto der „Beer Day“. Gemeint ist der sogenannte Schützen-Spieltag. Gegen die Augsburger Panther begehen die Iserlohn Roosters bereits zum dritten Mal in Kooperation mit der Krombacher Brauerei diesen besonderen Schützen-Spieltag. Die Mannschaft wird in einem Sondertrikot in den traditionellen Farben der Iserlohner Schützen antreten. Die Iserlohner Stadtmusikanten werden den Spieltag musikalisch begleiten. Die Show- & Marchingband wird ab 11:30 Uhr vom Schotterparkplatz am Seilersee zur Halle marschieren und ab ca. 11:45 Uhr vor der Balver Zinn Arena den Spieltag einläuten. Auch in der Arena werden die Stadtmusikanten für Stimmung sorgen und in den Drittelpausen ihr Können an den Instrumenten zeigen.

Im Nachgang des Spiels gegen Augsburg werden die gespielten Krombacher Schützenfest-Trikots auktioniert, wobei die Spendensumme wieder einer nachhaltigen Initiative zu Gunsten der Aufforstung der heimischen Wälder zugutekommen soll. Zu der Spende kommen weitere Erlöse von Ticketverkäufen aus dem freigemachten Ticket-Kontingent der Krombacher Brauerei.

Ausverkauft sind die beiden Heimspiele der Roosters noch nicht, man geht aber laut Sprecher Felix Dötsch von zwei sehr gut besuchten Heimspielen am Wochenende aus.

Trotz aller Kritik in der sportlich bislang sehr bescheiden verlaufenen Saison, war die Stimmung in den letzten Wochen in der Eissporthalle wieder deutlich besser geworden. Im sportlichen Überlebenskampf sorgte der „Siebte Mann“ auf den Rängen wieder für eine Hexenkessel, den es gerade in Iserlohn braucht, um erfolgreich zu sein. Diesen Weg will man nun weiter gemeinsam Seite an Seite fortsetzen und so den Druck auf die vor den Roosters platzierten Teams erhöhen.