Großer Umbruch im Kader der Selber Wölfe

Selb. (PM Wölfe) Nach einigen Vertragsverlängerungen noch während der abgelaufenen Saison und der ersten Neuverpflichtung steht nun fest, dass 10 Spieler aus dem letztjährigen...

Selb. (PM Wölfe) Nach einigen Vertragsverlängerungen noch während der abgelaufenen Saison und der ersten Neuverpflichtung steht nun fest, dass 10 Spieler aus dem letztjährigen Kader kein neues Vertragsangebot erhalten werden.

Erneut wird es also einen größeren Umbruch im Wolfsrudel geben.

Bei 10 Spielern trennen sich die Wege

Auch nach dieser Saison heißt es wieder, von einigen Spielern Abschied nehmen zu müssen. Nachfolgende Cracks erhalten kein neues Vertragsangebot und werden das Wolfsrudel verlassen:

Steven Deeg trug für 3 Jahre das Trikot der Selber Wölfe und wurde sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm eingesetzt. Der 29-jährige Deutsch-Kanadier bestritt 140 Spiele für Selb und erzielte dabei 60 Scorerpunkte.

Ebenfalls 3 Jahre lang stürmte Jan Hammerbauer für die Selber Wölfe. Der 29-jährige Deutsch-Tscheche bestritt 136 Spiele und steuerte 71 Scorerpunkte bei.

Arg vom Verletzungspech gebeutelt wurde Feodor Boiarchinov, der in der laufenden (Aufstiegs-)Saison 2020/2021 von den Lausitzer Füchsen zum Wolfsrudel stieß. Noch in der Hauptrunde der Saison 2021/2022 zog sich der 29-jährige Stürmer eine schwere Schulterverletzung zu, an der er immer noch laboriert und die ihm in der abgelaufenen Spielzeit keinen Einsatz erlaubte. Der Rechtsschütze trug 61-mal das Wölfe-Trikot und erzielte 26 Scorerpunkte.

Justin Spiewok stieß zum Beginn der ersten DEL2-Saison als 3. Goalie per DEL2-Fördervertrag zum Wolfsrudel. Dabei kam der 19-jährige gebürtige Bogener auf 1 Einsatz im DEL2-Team, 9 Einsätze im U20-Team sowie 17 Spiele für den Oberliga-Kooperationspartner Höchstadter EC.

Auch Philip Woltmann war als DEL2-Förderspieler für die letzten beiden Saisons für die Selber Wölfe aktiv. Bei 56 Einsätzen im DEL2-Kader erzielte der 20-Jährige 9 Scorerpunkte. Darüber hinaus lief der Stürmer 7-mal für die U20 der Selber Wölfe Juniors sowie 10-mal für den Höchstadter EC in der Oberliga auf.

Leon Fern wechselte vor der abgelaufenen Saison von den Heilbronner Falken in die Porzellanstadt. Der 26-jährige Verteidiger erzielte in 47 Spielen 5 Scorerpunkte.

Auch seit Beginn der abgelaufenen Saison war Michael Schaaf für die Wölfe aktiv. Der 22-jährige Defensivmann lief 48-mal für das Wolfsrudel auf und steuerte 4 Scorerpunkte bei. Für den Kooperationspartner Höchstadt spielte der gebürtige Kölner 5-mal.

Aus Leipzig ins Fichtelgebirge wechselte Oliver Noack im letzten Sommer. Der Mittelstürmer kam auf 54 Einsätze bei 6 Scorerpunkten im Wolfstrikot. Für Höchstadt spielte der 22-Jährige 2-mal.

Kevin Lavallée brachte ebenfalls für eine Saison all seine Erfahrung in der Defensive für die Selber Wölfe aufs Eis. In 44 Spielen erzielte der 41-jährige Deutsch-Kanadier 11 Scorerpunkte.

Erst während der laufenden Saison 2022/2023 stieß der Verteidiger Bryce Reddick zum Wolfsrudel. Der 33-Jährige, der sowohl die kanadische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, steuerte in 31 Partien 21 Scorerpunkte bei.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei allen abgehenden Spielern auf das Herzlichste für ihren Einsatz sowie ihren Beitrag zum erneuten Klassenerhalt und wünschen ihnen für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute!

13364 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München