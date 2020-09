Großer Transfer Coup der Foxes – Comeback von Mike Halmo

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat einen der Knaller schlechthin dieses Sommers gelandet. Mike Halmo, in der Saison 2017/18 einer der Hauptverantwortlichen...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia hat einen der Knaller schlechthin dieses Sommers gelandet.

Mike Halmo, in der Saison 2017/18 einer der Hauptverantwortlichen für die zweite Rückkehr der Karl Nedwed Trophy in die Talferstadt, wird in der kommenden Saison wieder in das weißrote Trikot schlüpfen.

Der kanadische Stürmer, Jahrgang 1991, ist 2017 mit einem Curriculum von 286 Spielen und 141 Punkten in der American Hockey League und 20 Einsätzen und einem Torerfolg in der NHL im Trikot der New York Islanders nach Bozen gekommen. In seinem ersten Jahr in Europa war er mit 48 Punkten (19+29) aus 54 Spielen der Regular Season der Top Scorer der Weißroten, denen er in den Playoff weitere 6 hinzufügte und am Ende einer historischen Aufholjagd vom letzten Tabellenplatz aus den Pokal in die Höhe stemmte. Nach diesem Erfolg übersiedelte Halmo nach Tampere in Finnland, wo er mit Ilves in 58 Matches 17 Punkte sammelte, bevor er im letzten Jahr in der DEL bei den Iserlohn Roosters anheuerte. Dort erzielte er in 52 Einsätzen 11 Tore und 20 Assist.

Halmo ist ein kompletter Spieler, der immer in den Herzen der Bozner Fans geblieben ist: er besitzt eine hervorragende Technik und ist ein körperlich robuster und kompromissloser Crack.

Außerdem spielte er eine der Hauptrollen im Dokumentarfilm „Hockeytown“ des Bozner Regisseurs und Schriftstellers Daniele Rielli, der über die fantastische Aufholjagd der Saison 2017/18 erzählt. Halmo hat sich auch mehrmals außerhalb der Saison in Südtirol aufgehalten und der sportlichen Leitung des Vereins ist es nach monatelangen und zähen Verhandlungen schlussendlich gelungen, den Kanadier wieder an Bozen zu binden.

„Ich bin sehr glücklich, wieder das weißrote Trikot zu tragen” erklärt der Rückkehrer, „ich erwarte es kaum, alle Fans in der Eiswelle wiederzusehen und das Beste aus dieser Meisterschaft zu machen: wir werden alles daransetzen, den Pokal wieder nach Bozen zu holen“.

Spielplan für Grunddurchgang Phase Eins der ICE Hockey League 2020/21 fixiert

Der Start der ersten Saison für die neugegründete ICE Hockey League ist für den kommenden 25. September geplant. Der HCB Südtirol Alperia wird sein erstes Saisonmatch im Hause des Liga-Neulings iClinic Bratislava Capitals in der Ondrej Nepela Arena mit Spielbeginn um 18,30 Uhr bestreiten. Zwei Tage später, am Sonntag 27. September, findet das erste Heimspiel in der Eiswelle mit dem Big Match gegen den EC Red Bull Salzburg statt. Dieses Match wird um 18,30 Uhr angepfiffen.

Puls 24, der neue TV-Partner der Liga, wird bis zu 45 Spiele live übertragen, vorwiegend sonntags um 16,30 Uhr.

Teil Eins der Regular Season endet am 7. Februar 2021: die Top-5 qualifizieren sich direkt für die Playoffs und spielen danach in der Pick Round (je eine Hin- und Rückrunde). Die Bonuspunkte werden in absteigender Reihenfolge mit 4-2-1-0-0 vergeben. Die Teams auf den Plätzen 6 bis 11 kämpfen hingegen im Anschluss in der Qualifikationsrunde um die letzten drei Playoff-Tickets, die Vergabe der Bonuspunkte erfolgt in absteigender Reihenfolge mit 8-6-4-2-1-0. Die Platzierung nach den ersten 44 Runden ist weiterhin ausschlaggebend dafür, wenn zwei oder mehr Mannschaften in der Pick- bzw. Qualification Round am Ende punktgleich sein sollten. Die genauen Spieltermine für die Zwischenrunde sowie für die anschließenden Playoffs werden zeitnah bekanntgegeben.

Derzeit sind umfangreiche, auf das „Return-to-Play“ Programm aufbauende Präventionskonzepte der teilnehmenden Klubs für die Durchführung von Heimspielen in detaillierter Ausarbeitung mit den regionalen Behörden.