GroÃŸer RÃ¼ckhalt bleibt bei den LÃ¶wen

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt können eine weitere wichtige Säule der vergangenen Saison halten: Patrick Klein hütet auch in der Saison 2020/2021 das Tor der Löwen. Er gehörte 2019/2020 zu den statistisch besten Goalies der DEL2.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir sind froh, dass wir Patrick Klein halten konnten. Nach seiner Zeit in der DEL, in der er nicht viel Spielpraxis erhalten hat, konnte er sich letzte Saison bei uns stark etablieren. Vor allem zum Ende der Saison war er ein entscheidender Faktor dafür, dass wir Platz 1 sichern konnten. Mit Patrick und Basti Kucis setzen wir auch weiterhin auf ein starkes Torhüter-Duo. Das hat sich letzte Saison absolut ausgezahlt. Mit Jonas Gähr haben wir darüber hinaus einen U20-Nationaltorhüter, der die beiden anderen auf Sicht herausfordern wird. Aber in erster Linie soll er viel von beiden lernen und Spielpraxis in der Oberliga mit Krefeld sammeln.“

Patrick Klein: „Es hat mir vergangene Saison unheimlichen Spaß gemacht, hier in Frankfurt zu spielen. Im Laufe des Jahres kam ich mehr und mehr ins Rollen. Deswegen freue ich mich auf ein weiteres Jahr bei den Löwen.“

Klein (26) absolvierte vergangene Saison 30 Spiele für die Löwen. Dabei hatte er eine Fangquote von 90,5 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,82. Zwei Spiele bestritt er ohne Gegentreffer.

Sein Gegentorschnitt war der viertbeste der Liga unter allen Goalies mit mindestens 30 Einsätzen. Seine Fangquote war unter allen Torhütern mit mindestens 30 Einsätzen die fünftbeste der DEL2. Nur drei Torhüter feierten mehr Shutouts als Klein.

Vor seinem Wechsel an den Main spielte Klein bei den Krefeld Pinguinen, wo er die fünf Jahre verbrachte. In dieser Zeit stand er in 60 DEL-Begegnungen zwischen den Pfosten. Dabei kam er auf einen Gegentorschnitt von 3,52 mit einer Fangquote von 88,94 Prozent. 2016/2017 liehen die Pinguine Klein zudem nach Kassel aus, wo er in 11 Spielen eine Fangquote von 91,6 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,43 erzielte.

Der bisherige Löwen-Kader der Saison 2020/2021

Tor: Patrick Klein, Bastian Kucis, Jonas Gähr

Abwehr: Max Faber, Leon Hüttl, Marius Erk, David Suvanto, Daniel Wirt, Christian Obu

Sturm: Adam Mitchell, Stephen MacAulay, Eduard Lewandowski, Martin Buchwieser, Sebastian Collberg, Alexej Dmitriev, Manuel Strodel, Carter Proft, Mike Mieszkowski, Darren Mieszkowski, Christian Kretschmann, Luis Schinko, Mike Fischer, Constantin Vogt