GroÃŸer Defender mit groÃŸem Potenzial â€“ Kai Zernikel wechselt aus Herne nach Halle!

Halle. (PM Saale Bulls) Mit den für einen Verteidiger ausgestatteten Gardemaßen von 1,96 Meter Körpergröße und einem Kampfgewicht von 91 Kilogramm begrüßen die Saale Bulls mit Kai Zernikel ihren nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Der 21-Jährige stand zuletzt für Ligarivalen Herne seinen Mann und soll in Halle die nächsten Schritte in seiner noch jungen Karriere beschreiten. „Kai hat trotz seines jungen Alters schon Erfahrungen in DEL und DEL2 gesammelt. Er ist ein großer Verteidiger mit großem Potenzial, um sich weiterzuentwickeln und wieder auf höherem Niveau anzugreifen“, so Bulls-Sportdirektor Christian Hommel über den Linksschützen.

Geboren in Villingen-Schwenningen, durchlief Zernikel beim Schwenningen ERC den kompletten Nachwuchsbereich. Neben seiner Zeit im U20-Team des SERC in der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) durfte er 2020/21 erstmals PENNY-DEL-Luft für die Wild Wings schnuppern. Spielpraxis sammelte der zweimalige U20-Nationalspieler neben DNL-Einsätzen zudem in der DEL2 (Freiburg) sowie der Oberliga Süd (Bayreuth, Heilbronn).

Neben der Spielpraxis bedarf es für junge Spieler jedoch auch einer gewissen Sicherheit, um das volle Leistungsvermögen abrufen zu können. Ständige Club- und Ligenwechsel für regelmäßige Eiszeiten sind, einhergehend mit der Pendelei, mental herausfordernd. Erst in der abgelaufenen Saison verblieb Zernikel erstmals eine gesamte Spielzeit dauerhaft an einem Standort. Mit einem Tor und fünf Vorlagen absolvierte er für die Miners seine persönlich bislang erfolgreichste Saison im Seniorenbereich. Sicherlich kein Zufall. „Ich denke, er braucht jetzt vor allem einen ruhigen Hafen, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln“, so Hommel über den dritten Neuzugang für die hallesche Defensive. „Ich freue mich sehr, dass wir für unsere U23-Position einen so erfahrenen Spieler in Halle begrüßen dürfen.“

Die Saale Bulls heißen Kai Zernikel recht herzlich in Halle willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit im MEC-Trikot. (Jy)