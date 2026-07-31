Großer Coup für die Torhüterposition – Louis Domingue trägt künftig das weiß-rote Trikot

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des kanadischen Torhüters Louis Domingue für die Saison 2026/27 bekannt.

Der 34-Jährige bringt die Erfahrung aus 14 Jahren Profikarriere mit nach Bozen, in denen er 151 NHL-Spiele sowie 246 Einsätze in der American Hockey League (AHL) absolviert hat.

Mit dieser hochkarätigen Neuverpflichtung, an der die sportliche Leitung des HCB über Wochen intensiv gearbeitet hat, ist ein echter Transfercoup gelungen. Die Foxes können damit in der kommenden Saison auf einen Torhüter von internationalem Format zwischen den Pfosten setzen. Gleichzeitig ist die Kaderplanung für die Saison 2026/27 abgeschlossen. Komplettiert wird sie in den nächsten Tagen mit der Bekanntgabe des neuen Trainerstabs.

Domingue erklärt: „Vom ersten Moment an hatte ich das Gefühl, dass dieser Verein auf Leidenschaft, Tradition und dem Willen zu gewinnen aufgebaut ist. Deshalb fiel mir die Entscheidung leicht. Nachdem ich mit den Verantwortlichen gesprochen und die Kultur des Clubs besser kennengelernt hatte, wussten meine Familie und ich, dass Bozen der Ort ist, an dem wir sein wollen. Der Umzug nach Italien ist für mich weit mehr als nur der nächste Schritt in meiner Eishockeykarriere: Er bietet meiner Familie die Möglichkeit, Teil einer außergewöhnlichen Gemeinschaft zu werden und gemeinsam eine neue Erfahrung zu machen. Wir könnten nicht glücklicher darüber sein, Bozen bald unser Zuhause nennen zu dürfen.

Ich komme mit einem klaren Ziel hierher: alles in meiner Macht Stehende zu tun, um dieser Mannschaft dabei zu helfen, um den Titel mitzuspielen. Im Sport ist nichts garantiert, und ich habe großen Respekt vor der Arbeit, den Opfern und der Hingabe, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Den Fans kann ich jedoch versprechen, dass ich jeden einzelnen Tag alles geben werde – für meine Mitspieler, für diesen Verein und für diese Stadt. Ich habe schon sehr viel von der Leidenschaft der Fans gehört und kann es kaum erwarten, diese Atmosphäre selbst zu erleben. Eure Unterstützung bedeutet alles, und ich freue mich darauf, mir euer Vertrauen durch harte Arbeit, Einsatz und meine Art, Eishockey zu spielen, zu verdienen.

Meine Familie und ich sind unglaublich dankbar für diese Chance. Wir freuen uns sehr darauf, Teil der Bozner Gemeinschaft zu werden, und können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Lasst uns diese Saison gemeinsam unvergesslich machen. Auf geht’s Foxes!“.

Die Karriere

Louis Domingue wurde am 6. März 1992 in Mont-Saint-Hilaire (Québec, Kanada) geboren. Nach seiner erfolgreichen Nachwuchslaufbahn wurde er beim NHL-Draft 2010 in der fünften Runde an insgesamt 138. Stelle von den Phoenix Coyotes ausgewählt. Anschließend unterschrieb er einen dreijährigen Entry-Level-Vertrag. Seine ersten beiden Profijahre absolvierte Domingue zwischen 2012 und 2014 in der AHL bei den Portland Pirates sowie in der ECHL bei den Gwinnett Gladiators. In der Saison 2014/15 erhielt er erstmals den Ruf in die NHL, wo er zunächst als Backup von Arizonas Stammtorhüter Mike Smith fungierte. Sein NHL-Debüt feierte er am 31. Januar 2015. Bereits einen Tag später stand er erstmals als Starter im Tor und führte sein Team mit einem 3:2-Erfolg gegen den damaligen Spitzenreiter der Eastern Conference, die Montreal Canadiens, direkt zum Sieg. Auch in der darauffolgenden Saison wurde er erneut von den Coyotes in die NHL berufen – zunächst als Ersatz für Anders Lindbäck. Mit starken Leistungen erkämpfte er sich jedoch den Platz als Nummer eins und bestritt in den folgenden zwei Spielzeiten insgesamt 70 NHL-Partien für Arizona.

Ende 2017 wurde Domingue im Rahmen eines Trades zu den Tampa Bay Lightning transferiert. Dort absolvierte er 39 NHL-Spiele und wurde am 10. Dezember 2018 als Second Star of the Week ausgezeichnet. Anfang 2019 stellte er mit elf Siegen in Folge einen bis heute gültigen Torhüter-Rekord in der Geschichte der Lightning auf. Parallel dazu kam er auch zu Einsätzen beim AHL-Farmteam Syracuse Crunch. Am 1. November 2019 wechselte er zu den New Jersey Devils, für die er 16 NHL-Spiele sowie sieben AHL-Partien bei den Binghamton Devils bestritt. Vor der pandemiebedingten Saisonunterbrechung absolvierte er zudem noch einen Einsatz für die Vancouver Canucks.

Als Free Agent unterschrieb Domingue anschließend bei den Calgary Flames, kam dort allerdings nur selten zum Einsatz und gehörte überwiegend zum erweiterten Taxi Squad der kanadischen Franchise. Zur Saison 2021/22 wechselte er zu den Pittsburgh Penguins. Den Großteil der Spielzeit verbrachte er beim AHL-Farmteam und überzeugte dort mit einer starken Fangquote von 92,4 Prozent. Kurz vor Beginn der Playoffs verletzte sich Penguins-Stammtorhüter Tristan Jarry, wodurch Domingue zu einem der denkwürdigsten Momente seiner Karriere kam. Im ersten Playoff-Spiel gegen die New York Rangers wurde er im zweiten Verlängerungsdrittel für den verletzten Casey DeSmith eingewechselt. Domingue parierte anschließend alle 17 Schüsse, die auf sein Tor kamen, ehe Evgeni Malkin den Siegtreffer im dritten Overtime erzielte. Berühmt wurde danach auch sein Interview, in dem er erzählte, zwischen der ersten und zweiten Verlängerung noch scharfes Schweinefleisch mit Brokkoli gegessen zu haben, da er überhaupt nicht damit gerechnet hatte, noch eingesetzt zu werden. In der Folge wurde Domingue sogar zum Stammtorhüter der Serie, gewann in Spiel drei seinen ersten Playoff-Erfolg und lieferte sich ein vielbeachtetes Duell mit Rangers-Goalie Igor Shesterkin, dem großen Favoriten auf die Vezina Trophy. Pittsburgh verlor die Serie schließlich dennoch: Domingue stand bis Spiel sechs im Tor, ehe Jarry für das entscheidende siebte Spiel zurückkehrte, das die Rangers für sich entschieden. Anschließend unterschrieb der neue HCB-Schlussmann ausgerechnet bei den New York Rangers. Für deren AHL-Team, die Hartford Wolf Pack, spielte er unter anderem gemeinsam mit Digiacinto, Elson und Hillman, die er in wenigen Wochen in Bozen wieder treffen wird. Zwischen 2022 und 2025 blieb Domingue Teil der Rangers-Organisation, kam zu zwei weiteren NHL-Einsätzen und erzielte am 12. April 2024 sogar sein erstes Tor als Torhüter – einen Empty-Net-Treffer für Hartford. Als Free Agent begann er die vergangene Saison in der KHL beim russischen Klub Sibir Nowosibirsk. Aus familiären Gründen kehrte er jedoch bereits im November nach Nordamerika zurück und schloss sich der Organisation der Florida Panthers an. Für deren AHL-Farmteam, die Charlotte Checkers, absolvierte er 14 Spiele.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Louis Domingue @ Elite Prospects

211 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht