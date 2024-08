GroÃŸer Block an Perspektivspielern â€“ Roosters rÃ¼sten sich fÃ¼r mittelfristige sportliche Zukunft

Iserlohn. (PM Roosters) Neben der Tatsache, dass die Kaderplanung für das Profi-Team pünktlich zum Vorbereitungsstart vorerst abgeschlossen ist, haben die Iserlohn Roosters aus der...

Iserlohn. (PM Roosters) Neben der Tatsache, dass die Kaderplanung für das Profi-Team pünktlich zum Vorbereitungsstart vorerst abgeschlossen ist, haben die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL auch einige Weichen für die mittelfristige Zukunft gestellt und verschiedenste Perspektivspieler langfristig an sich gebunden.

Gleichzeitig freut man sich im Lager der Sauerländer darüber, für all diese Akteure in der kommenden Saison eine Perspektive gefunden zu haben, die ihnen ausreichend Spielpraxis auf Wettkampfniveau ermöglicht.

„Der Sprung zu den Profis in die DEL ist nach wie vor riesig und wir wollen den Jungs, in denen wir das Potenzial sehen, diesen Sprung zu schaffen, die optimalen Rahmenbedingungen bieten. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, in Situationen, in denen wir sowohl im Trainings- als auch im Spielbetrieb zusätzliches Personal benötigen, auf die Jungs zurückzugreifen. Die Kommunikation mit den Verantwortlichen der Clubs, in denen unsere Perspektivspieler in der kommenden Saison spielen und natürlich auch mit unserer eigenen Nachwuchsleistungsabteilung läuft bisher sehr gut“, betont Axel Müffeler, Manager Sport der Roosters.

Soweit möglich werden mit Marian Bauer, Leon Bußmann, Daniel Geiger und Maximilian Brunner vier Akteure der U20 der Young Roosters weite Teile der Vorbereitung mit absolvieren und auch während der Saison regelmäßig den Trainingsbetrieb verstärken, aktuell gehen auch die weiteren Spieler des Perspektivkaders in Iserlohn aufs Eis. Ob weitere Akteure Teile der Vorbereitung mit absolvieren, entscheiden die Verantwortlichen nach den ersten Trainingseindrücken in der kommenden Woche. Insgesamt sind folgende Spieler Teil des Perspektivkaders und besitzen bei den Roosters einen Vertrag über die kommende Saison hinaus:

Finn Becker (Torhüter, 20 Jahre alt, Oberliga Nord: Herner EV)

Der gebürtige Iserlohner geht in seine vierte Saison beim Oberligisten, bei dem er bereits im Alter von 18 Jahren zwischen den Pfosten stand. Becker wurde bei den Young Roosters ausgebildet und durfte in der vergangenen Saison beim Auswärtsspiel in Wolfsburg sein DEL-Debüt feiern.

Sebastian Wieber (Torhüter, 21 Jahre alt, Oberliga Nord: Hammer Eisbären)

Der gebürtige Rosenheimer steht seit der Saison 22/23 in Hamm zwischen den Pfosten und ist auch in der kommenden Saison fester Bestandteil bei den Eisbären. Zwischen 2020 und 2022 war Wieber bereits im Iserlohner Trikot aktiv, als er für die U20 im Tor stand.

Marian Bauer (Verteidiger, 19 Jahre alt, DNL1: Young Roosters)

Der junge Verteidiger wechselte vor der vergangenen Saison zum IEC-Nachwuchs und empfahl sich mit stabilen Leistungen für höhere Aufgaben. Gebürtig kommt Bauer aus dem oberbayerischen Kösching und landete über die Red Bull Akademie und den Nachwuchs des ERC Ingolstadt am Seilersee.

Lukas Bender (Verteidiger, 21 Jahre alt, Oberliga Nord: Hannover Scorpions)

Der groß gewachsene Verteidiger wurde im Nachwuchs der Jungadler Mannheim ausgebildet und ist seit drei Jahren im Senioren-Bereich aktiv. In der vergangenen Saison machte Bender insbesondere in den DEL2-Playoffs mit sieben Punkten in neun Spielen für die Ravensburg Towerstars auf sich aufmerksam.

Nils Elten (Verteidiger, 21 Jahre alt, DEL2: Lausitzer Füchse)

Nils Elten durchlief als gebürtiger Iserlohner ebenfalls die Nachwuchsabteilung des IEC und sammelte beim Herner EV erste Erfahrungen im Profi-Bereich. In der vergangenen Saison war er für die Dresdner Eislöwen in der DEL2 aktiv und hat auch bereits 19 DEL-Spiele inklusive eines Tores für die Roosters in seiner Vita stehen.

Edmund Junemann (Stürmer, 20 Jahre alt, Oberliga Süd: onesto Bayreuth Tigers)

Junemann wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG ausgebildet und absolvierte für die DEG bereits 14 DEL-Spiele (1 Tor). Bei den Krefeld Pinguinen sammelte der Stürmer zudem auch Erfahrungen in der DEL2 und will in Bayreuth nun Verantwortung übernehmen.

Leon Bußmann (Stürmer, 18 Jahre alt, DNL1: Young Roosters)

Bußmann ist der zweitjüngste Akteur im Bunde der Perspektivspieler, trotz seiner jungen Jahre legte er in den bisherigen zwei Jahren für die U20 des IEC im Schnitt über einen Punkt pro Spiel auf. Bußmann stammt gebürtig aus dem oberbayrischen Starnberg.

Daniel Geiger (Stürmer, 17 Jahre alt, DNL1: Young Roosters)

Geiger ist noch ein halbes Jahr jünger als sein Sturmkollege Bußmann. Der flinke Stürmer gehörte aber ebenso zu den Topscorern des ältesten Iserlohner Nachwuchsteams in der abgelaufenen Saison. Gebürtig aus Steinfurt stammend erlernte Geiger das Eishockey-Spielen bei den Eisadlern in Dortmund und spielt bereits seit der U15 am Seilersee.

Maximilian Brunner (Stürmer, 18 Jahre alt, DNL1: Young Roosters)

Der gebürtige Bogener (bei Straubing) wechselt zur kommenden Saison an den Seilersee, in den vergangenen beiden Jahren war Brunner für die Lidingö Vikings in der schwedischen Nachwuchsliga aktiv. Zudem machte er bei der vergangenen U18-Weltmeisterschaft in Frederikshavn mit vier Punkten in fünf Spielen auf sich aufmerksam.

Konstantin Melnikow (Stürmer, 21 Jahre alt, Oberliga Süd: onesto Bayreuth Tigers)

Melnikow ist ein körperlich robuster Stürmer, der bereits in seine dritte Saison im Seniorenbereich geht. Ausgebildet wurde der gebürtige Erfurter im Nachwuchs des ERC Ingolstadt, ehe er noch ein Jahr in der russischen Nachwuchsliga MHL spielte.

Christian Schiling (Stürmer, 19 Jahre alt, Oberliga Nord: Hammer Eisbären)

Der gebürtige Dortmunder ist in Iserlohn kein Unbekannter, wurde im Nachwuchs des IEC ausgebildet und schoss die U20 der Young Roosters 2023 mit 61 Punkten in 30 Spielen zum Aufstieg in die DNL1. In der vergangenen Saison lief Schiling in der DNL1 für den ERC Ingolstadt auf, wo er mit einem Schnitt von über einem Punkt pro Spiel ebenfalls zu den Top-Scorern gehörte und zur U19- Nationalmannschaft berufen wurde.