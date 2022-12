Grosse zurÃ¼ck nach Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Pascal Grosse wechselt ein Verteidiger nach Oberfranken, der den Fans im Tigerkäfig bestens bekannt ist. Der inzwischen 24-jährige Linksschütze streifte...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Pascal Grosse wechselt ein Verteidiger nach Oberfranken, der den Fans im Tigerkäfig bestens bekannt ist.

Der inzwischen 24-jährige Linksschütze streifte sich während der Saison 2019/2020 für 27 Partien – im Rahmen der damaligen Förderlizenz-Vereinbarung mit den Nürnberg Ice Tigers – das Trikot der Bayreuther über. Im Anschluss an seine Zeit in Bayern heuerte der gebürtige Düsseldorfer, der 18 Mal in der DEL, sowie für 67 Partien in der DEL2 aufgelaufen ist, in Hannover und Halle an, und war zuletzt für Duisburg im Einsatz.

Grosse wird am heutigen Mittwoch in Bayreuth eintreffen und nach dem noch durchzuführenden obligatorischen Medizincheck am Donnerstag für die Bayreuth Tigers spielberechtigt sein.

-av-