GroÃŸe Vorfreude beim EHC Freiburg auf die Starbulls

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg misst sich am Freitag vor heimischer Kulisse mit den Starbulls Rosenheim

Nach dem Punktspiel-Marathon der vergangenen Wochen mit acht Spielen in 17 Tagen sind am Freitag die Starbulls Rosenheim zu Gast in der Echte Helden Arena. Am Sonntag hat das Rudel spielfrei und kann die kleine Pause nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen.

Am Freitag um 19:30 Uhr startet an der Ensisheimerstraße das Duell gegen den Aufsteiger aus Rosenheim. Die traditionsreichen Starbulls spielten bereits von 2013 bis 2017 in der DEL2, bevor der sportliche Abstieg in die Oberliga folgte. Nach sechs Jahren sind die Rosenheimer nun wieder zurück in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga und finden sich dabei bisher gut zurecht. Mit 18 Punkten aus 11 Spielen stehen die Starbulls drei Punkte vor den Wölfen auf dem siebten Tabellenplatz. Die herausragenden Spieler bei den Rosenheimern sind dabei mit Sicherheit die beiden Nordamerikaner Reid Duke und C.J. Stretch (12 und 10 Scorerpunkte). Aber auch in der Breite sind sie mit Spielern wie Lukas Laub, Manuel Strodel und Norman Hauner namhaft besetzt.

Mit dem Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei den formstarken Selber Wölfen (3:2) konnte das Team von Cheftrainer Timo Saarikoski die zuletzt guten Leistungen endlich wieder in Punkte ummünzen. Die letzten vier Wölfe-Spiele endeten alle mit einem Tor Unterschied, dreimal zogen jedoch die Breisgauer den Kürzeren. Mit dem Erfolgserlebnis im Rücken wollen die Wölfe am Freitag in der Echte Helden Arena gegen den 3-fachen Deutschen Meister aus Oberbayern unbedingt weiter punkten.

Tickets für die Partie gibt es im Reservix-Onlineshop, sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Der Ticketschalter in der Geschäftsstelle öffnet am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr seine Türen und die Abendkasse ist am Freitag ab 17:30 Uhr besetzt.

