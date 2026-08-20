Große Vorfreude auf den ersten Auftritt des SCR – Sommerturnier 2026 im Olympia-Eissportzentrum

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende zu – und für die Fans des SC Riessersee steht bereits das erste große Eishockey-Wochenende der neuen Saison bevor.

Am 22. und 23. August 2026 steigt im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen das traditionelle SCR-Sommerturnier, bei dem sich vier ambitionierte Teams auf die bevorstehende Spielzeit vorbereiten.

Mit dabei sind neben den Weiß-Blauen die beiden DEL2-Clubs Lausitzer Füchse und EC Bad Nauheim sowie die Saale Bulls Halle aus der Oberliga Nord. Damit wartet auf den SCR bereits früh in der Vorbereitung ein attraktives Teilnehmerfeld mit zwei höherklassigen Gegnern.

Spielplan Samstag, 22. August 2026

14:30 Uhr: Lausitzer Füchse vs. Saale Bulls Halle

18:00 Uhr: SC Riessersee vs. EC Bad Nauheim

Im Mittelpunkt steht natürlich der erste öffentliche Auftritt der neu formierten SCR-Mannschaft. Nach einer intensiven ersten Trainingswoche wird das Team erstmals vor den eigenen Fans auf dem Eis stehen und sich direkt mit einem DEL2-Gegner messen.

Spielplan Sonntag, 23. August 2026

Die Paarungen ergeben sich aus den Ergebnissen des ersten Turniertages:

13:30 Uhr: Spiel 1

17:00 Uhr: Spiel 2

Große Vorfreude auf den ersten Auftritt

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl blickt dem Turnier mit großer Vorfreude entgegen: „Die Mannschaft freut sich riesig darauf, nach der ersten Vorbereitungswoche endlich vor unseren Fans zu spielen. Für viele Spieler wird es der erste Auftritt im weiß-blauen Trikot im Olympia-Eissportzentrum sein. Solche Spiele sind wichtig, um als Team zusammenzuwachsen und gleichzeitig wieder die besondere Atmosphäre in unserem Stadion zu spüren.“

Das Sommerturnier bietet damit nicht nur hochklassiges Vorbereitungseishockey, sondern auch die erste Gelegenheit für die SCR-Fans, die neue Mannschaft in Aktion zu erleben und sich gemeinsam auf die kommende Saison einzustimmen.

Tickets und weitere Informationen zum Turnier gibt es unter www.scriessersee.de

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