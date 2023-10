GroÃŸe Trauer um Adam Johnson

Artikel anhören Augsburg. (PM Panther) Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson. Der letztjährige Pantherstürmer wurde Samstagabend im Spiel seiner Nottingham Panthers von einem Schlittschuh...

Augsburg. (PM Panther) Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson.

Der letztjährige Pantherstürmer wurde Samstagabend im Spiel seiner Nottingham Panthers von einem Schlittschuh am Hals getroffen und erlag seinen schweren Verletzungen.

Die Augsburger Panther sind in Gedanken bei Adam Johnsons Freundin, seiner Familie und Teamkollegen sowie allen Eishockeyfans und Offiziellen, die das schreckliche Unglück in der Halle mit ansehen mussten. Wir wünschen ihnen viel Kraft bei der Bewältigung des Schocks und der unermesslichen Trauer um ein junges Leben.

Vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Dienstag gegen die Düsseldorfer EG wird es vor Spielbeginn im Curt-Frenzel-Stadion einen Moment der Stille in Gedenken an Adam Johnson geben, der im Alter von nur 29 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde.

