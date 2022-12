GroÃŸe Spende fÃ¼r den EHC Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Frohe Kunde für den EHC Freiburg zum Jahresende! Der Unternehmer Maximilian Zimber-Morat ist dem EHC Freiburg seit jeher eng verbunden. Bei...

Der Unternehmer Maximilian Zimber-Morat ist dem EHC Freiburg seit jeher eng verbunden. Bei Heim- und Auswärtsspielen fiebert er mit dem DEL2-Team mit. Ganz besonders liegt dem Geschäftsführer der MZM Holding GmbH mit Sitz in Donaueschingen die Nachwuchsarbeit des südbadischen Eishockeystandorts am Herzen.

„Was der EHC Freiburg im Nachwuchs mit seinen Trainern, den jungen Sportlerinnen und Sportlern und all den ehrenamtlichen Betreuern sowie Eltern auf die Beine stellt, verdient allerhöchsten Respekt. Als Geschäftsmann und Privatperson identifiziere mich zu 100% mit diesem so wichtigen gesellschafts-politischen Engagement.“, so Maximilian Zimber-Morat.

Der EHC Freiburg bedankt sich ganz herzlich für die großzügige Spende in Höhe von € 50.000,00.