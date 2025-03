GroÃŸe Nachfrage nach Tickets der vier Heim-LÃ¤nderspiele der MÃ¤nner-Nationalmannschaft

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft startet im kommenden April in die heiße Phase der Vorbereitung auf die 2025 IIHF-Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden.

Dabei stehen vier Heim-Länderspiele für das Team von Bundestrainer Harold Kreis auf dem Programm. Die Nachfrage nach den Tickets für die Partien der DEB-Auswahl ist groß – wir haben den aktuellen Überblick über die einzelnen Standorte.

Los geht es in Phase eins der Vorbereitung gegen keinen Geringeren als den amtierenden Weltmeister aus Tschechien. Die beiden Spiele gegen diesen hochkarätigen Gegner finden am Donnerstag, den 10. April um 19:30 Uhr und Samstag, den 12. April um 17:30 Uhr in der Das.Stadtwerk.Donau-Arena in Regensburg statt. Für das Spiel am Donnerstag gibt es aktuell noch Tickets im Steh- und Sitzplatzbereich, für den Samstag gibt es noch Stehplätze und vereinzelte Sitzplätze.

In Phase zwei der WM-Vorbereitung reist die Nationalmannschaft in die Slowakei, die Spiele gibt es selbstverständlich live auf MagentaSport. Danach geht es weiter in Zell am See am Donnerstag, den 24. April (19 Uhr) mit dem ersten von zwei Nachbarduellen gegen Österreich.

Das direkte Rückspiel findet dann am Samstag, den 26. April um 17 Uhr im ROFA-Stadion in Rosenheim statt. Für den Vergleich gegen das Team aus Österreich sind bereits über 4.000 Eintrittskarten verkauft, gibt es keine Sitzplätze mehr, nur noch wenige Stehplätze sind aktuell verfügbar.

Das abschließende Heim-Länderspiel findet am Sonntag, den 4. Mai um 17 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Gegner ist die Auswahl der USA. Bereits über 11.000 Tickets sind für die Partie gegen die US-Boys gebucht, aktuell sind nur noch VIP-Tickets verfügbar. Mögliche Rückläufer kommen Mitte April in den Verkauf – bitte achten sie auf die entsprechenden Meldungen auf den DEB-Kanälen, um noch die letzten Plätze im PSD Bank Dome zu ergattern.

WM-Vorbereitungsprogramm der deutschen Männer-Nationalmannschaft:

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland– Tschechien (Regensburg)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien (Regensburg)

16.04.2025 | tbd | Slowakei – Deutschland (tbd)

17.04.2025 | tbd | Slowakei – Deutschland (tbd)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

Alle Partien der WM-Vorbereitung werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

