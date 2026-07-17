Große Nachfrage: 38.000 Tickets für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz verkauft

München. (PM DEB) Der Start des Ticketverkaufs für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ ist ein großer Erfolg.

Die erste Verkaufsphase für die Veltins-Arena ist nun offiziell abgeschlossen. Innerhalb weniger Stunden waren 38.000 Tickets für das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz am 13. Mai 2027 vergriffen – ein eindrucksvoller Beleg für das enorme Interesse an der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™.

Karten für die regulären Ticketpakete an den Spielorten Düsseldorf und Mannheim sind weiterhin erhältlich. Fans können zwischen dem Venue Package VIP (alle Spiele), dem Game Day Package (Viertelfinale) sowie dem Final Round Package für Düsseldorf inklusive Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale wählen.

Auch die weiteren Angebote für die Spielorte Düsseldorf und Mannheim stoßen auf großes Interesse. Fans haben aktuell weiterhin die Möglichkeit, sich Tickets in verschiedenen Paketen (VIP-Spielortpakete für alle Spiele, Spieltagspakete für die Viertelfinals, Finalrunden-Pakete für Düsseldorf mit den Halbfinals sowie dem Bronze- und Goldmedaillenspiel) zu sichern.

Die zweite Verkaufsphase startet im September 2026 und wird dann auch Einzelspielkarten beinhalten.

Claus Gröbner, Geschäftsführer Organisationskomitee Eishockey-Weltmeisterschaft 2027™: „38.000 Tickets in nur wenigen Stunden – diese Zahl spricht für sich. Diese enorme Resonanz zeigt, wie sehr sich die Fans auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft Deutschland 2027™ freuen. Gemeinsam wollen wir in der Veltins-Arena ein echtes Eishockey-Erlebnis feiern und die Begeisterung anschließend nach Düsseldorf und Mannheim tragen.“

17 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht