GroÃŸe Euphorie im Umfeld der Lindauer zum Start gegen die Passau Black Hawks

Lindau. (EVL) Die Vorbereitung der EV Lindau Islanders ist Geschichte, ab jetzt geht es nur noch um wichtige Punkte in der Oberliga Süd: Am Freitag (29. September / 19:30 Uhr) erwarten die Lindauer wie schon im vergangenen Jahr zum Saisonauftakt die Black Hawks aus der Drei-Flüsse-Stadt Passau.

Am Sonntag (01. Oktober / 17:00 Uhr) geht es dann nach Füssen ins Ostallgäu zum ersten Auswärtsspiel der Saison. Beide Spiele können wie gewohnt auch live bei SpradeTV gebucht und verfolgt werden. Gefühlt ist die Oberliga Süd in diesem Jahr so ausgeglichen und attraktiv wie nie in den letzten Jahren. Mit den Bayreuth Tigers und den Heilbronner Falken kommen gleich zwei Mannschaften aus der DEL2 dazu und mit Weiden und Deggendorf gibt es zwei weitere absolute Topmannschaften in der Liga. Dazu kommen noch die beiden über hundertjährigen Traditionsvereine wie der EV Füssen und der SC Riessersee. Praktisch gibt es deshalb für Lindau an fast jedem Wochenende zu Hause ein Topspiel.

Zum Start in die Oberliga Süd Saison 2023/2024 empfangen die Inselstädter die EHF Passau Black Hawks im Lindauer Eichwald. Alle Spieler sind fit und somit an Bord und die Euphorie im Umfeld der Inselstädter ist vor dem Saisonstart groß. Dies spürt man an allen Ecken und Enden und auch die Fans sind schon sehr gespannt auf das erste Heimspiel. Durch eine Sponsorenaktion erwartet der EVL zudem eine gut besuchte BPM ARENA.

Beim Gast aus der Drei-Flüsse-Stadt gab es im Sommer erneut einen größeren Umbruch mit acht neuen Spielern. Es verließen aber auch wichtige Spieler wie Verteidiger Zack Dybowski (Hannover Scorpions) und vor allem der Stürmer Carter Popoff (Deggendorfer SC) Passau. Auf den Kontingentstellen gab es deshalb zwei Veränderungen. Der Kanadier Liam Blackburn kehrt nach zwei Spielzeit zurück in die Drei-Flüsse-Stadt und soll die Lücke schließen, welche Carter Popoff nach seinem Abgang hinterlässt. Tyrell Buckley (CAN) wurde hingegen für die Konti-Stelle von Zack Dybowski in der Defensive geholt. In Passau gehalten werden konnte hingegen der Tscheche Jakub Cizek. Den brandgefährlichen Stürmer, welcher in der letzten Saison in 48 Spielen 83 Scorerpunkte (41 Tore / 42 Assists) erzielen konnte, wird es in der Lindauer Defensive erneut zu stoppen gelten, um den Dreh und Angelpunkt der Black Hawks nicht ins Spiel kommen zu lassen.

Die Mannen aus der Drei-Flüsse-Stadt sind für die Islanders deshalb ein schwerer Gegner zu Beginn der Saison. Den in einigen Teilen neu formierten Black Hawks wollen die Lindauer in der Lindauer BPM ARENA aber mit einer stabilen Defensive und entsprechenden Offensivpower begegnen, um die drei Punkte am Bodensee zu behalten. In den vergangenen Spielzeiten taten sich die Islanders gegen die Black Hawks häufig schwer. Wichtig wird auch deshalb sein, einen guten Start ins Spiel zu haben, um die Passauer nicht zu großen Chancen kommen zu lassen. Wenn dies gelingt und über 60 Minuten der Einsatz und der Wille im Team der Lindauer stimmen, könnte es für die Inselstädter mit dem erhofft positiven Start in die Saison losgehen. Denn eines wünscht man sich im Lager der Lindauer und ihren Fans am meisten, den Fluch des Startspiels in der achten Spielzeit endlich ablegen zu können.

Die neu erworbenen Dauerkarten können am Freitagabend, an der Kasse vor der Eissportarena abgeholt werden.

Am Sonntag wartet mit dem EV Füssen beim ersten Auswärtsspiel der neuen Saison dann ein ebenfalls alter Bekannter auf die Islanders. Der EVF hatte durch die Lizenzverweigerung in erster Instanz einen sehr turbulenten Sommer. Die fehlende Lizenz schweißte die Region so zusammen, dass der fehlende Betrag durch eine groß angelegte Spendenaktion gesammelt werden konnte und man so die Spielberechtigung in zweiter Instanz bekommen konnte.

Genau dieser Zusammenhalt in schweren Zeiten, zwischen den Fans und dem Verein, macht die Mannschaft vom Kobelhang für die Islanders zu einem unberechenbaren Gegner. Ein Dutzend Spieler verließen den EVF, der auch durch die Lizenzfrage teils erst spät auf dem Transfermarkt agieren konnte. Aber aus dieser Not haben die Ostallgäuer eine Tugend gemacht und so setzt man auf viele Junge Spieler, auch aus dem eigenen Nachwuchs. Die wollen sich natürlich in der Oberliga etablieren und so werden die Mannen von Lindaus Headcoach John Sicinski auf einen hochmotivierten Gegner treffen, der sich im ersten Heimspiel nach dem turbulenten Sommer bei seinen Fans und Unterstützern bedanken will. Aus diesen Gründen kann man in Füssen wieder mit einem harten Fight und einem sicherlich engen Spiel rechnen, an dessen Ende die Islanders aber die Punkte aus dem Ostallgäu entführen wollen. Kurz vor dem Brückentag am Montag, werden sicherlich auch wieder einige Lindauer Schlachtenbummler den Weg nach Füssen auf sich nehmen.

Noch vor dem Ligastart können die Islanders zudem ihre Kapitäne bekannt geben. Der letztjährige Kapitän, Vincenz Mayer, wird auch in der kommenden Saison das Team der Islanders mit dem „C“ anführen. Als seine Assistenten aufs Eis gehen Daniel Stiefenhofer und Andreas Farny.

Einen kurzen Ausblick gibt es auch noch auf das zweite Heimspiel der Saison. Zum Kidsday am Dienstag (03. Oktober / 16 Uhr) gegen die Tölzer Löwen, haben alle Kinder bis zum vollendeten 16 Lebensjahr freien Eintritt zum Spiel. Die EV Lindau Islanders hoffen an diesem Feiertag deshalb auf viele Familien mit ihren Kindern, welche die Islanders zu dieser familienfreundlichen Anspielzeit anfeuern werden.

