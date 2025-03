â€žGroÃŸartiges Signal fÃ¼r den Neuanfangâ€œ – TIMOCOM steht treu an der Seite der DEG!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG kann sich auch in stürmischen Zeiten auf treue und verlässliche Partner verlassen: So bleibt der bisherige Sponsor TIMOCOM auch in der kommenden Spielzeit eng an der Seite des Traditionsclubs – und das unabhängig von der Ligazugehörigkeit!

Dies ist in bewegten Wochen ein starkes Signal, das in die Zukunft weist. Es unterstützt hervorragend den Neuanfang und Aufbruch bei der DEG. Weitere Zeichen dieser Art werden folgen.

Michael Staade, Präsident des DEG Eishockey e.V. und in dieser Funktion im Gesellschafterkreis der DEG Eishockey GmbH: „Das ist eine großartige Nachricht für alle Freunde des Düsseldorfer Eishockeys. Ich bedanke mich bei Jens Thiermann und TIMOCOM für diese wunderbare Unterstützung. Die DEG kann sich auf ihre Partner verlassen. Wir laden weitere Unternehmen ein, diesem Beispiel zu folgen, sich an der Seite der DEG zu positionieren und den Club bei seiner strategischen Neuausrichtung zu begleiten. Sie können mittelfristig Teil einer neuen Erfolgsgeschichte werden!“

TIMOCOM-Gründer Jens Thiermann bleibt mit seinem Unternehmen als Sponsor engagiert, während er im Frühjahr 2025 planmäßig als Gesellschafter der DEG ausscheidet.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV