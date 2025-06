„GroÃŸ, stark und lÃ¤uferisch extrem gut“ – 21-JÃ¤hrriger Angreifer geht in seine zweite Saison bei den EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Vor einem Jahr rückte er aus der DNL-Mannschaft des Stammvereins EV Regensburg ins Profiteam auf, jetzt steht fest: Matěj Giesl bleibt bei Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg.

Der inzwischen 21-jährige, technisch wie läuferisch starke Stürmer geht damit in seine zweite DEL-2-Saison. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Deutsch-Tscheche in 23 Einsätzen zwei Vorlagen, auch für Passau via Förderlizenz in der Oberliga legte er in nur sieben Begegnungen zwei Treffer auf. Nachdem den talentierten Angreifer in seiner ersten Seniorensaison nach starkem Start schon früh eine schwere Verletzung ausbremste, will der variabel einsetzbare Offensivmann jetzt wieder voll angreifen. Er betont: „Mit meiner Verletzung lief das natürlich ziemlich unglücklich. Ich bin aber überzeugt, dass nächste Saison für mich sehr gut werden kann, wenn es glatter läuft.“

Seine erste Spielzeit bei den Profis hatte Giesl mit mehreren guten Auftritten eingeläutet: Überwiegend als Center eingesetzt, sammelte er nicht nur schnell seine erste Torbeteiligung (Assist am zweiten Spieltag in Kaufbeuren), sondern überzeugte unter anderem auch mit einer hervorragenden Bullyquote, seinen läuferischen Fähigkeiten und seinem Zweikampfverhalten. Doch schon am achten Spieltag verletzte sich der junge Deutsch-Tscheche schwer im Gesicht: Im Heimderby gegen Weiden wurde er vom Puck getroffen und fiel in der Konsequenz wochenlang aus. Giesl erklärt: „Das war schwierig für mich. Meine erste Saison im Herrenhockey hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen etwas geöffnet. Ich habe aber trotzdem auch einiges gelernt und mitgenommen. Ich glaube es war zu sehen, dass ich hier durchaus auch erfolgreich sein kann – wie eben auch schon im Nachwuchs.“ Erst im Dezember konnte Giesl nach auskurierter Verletzung langsam wieder eingreifen und sammelte noch weitere 15 DEL-2-Einsätze.

Über Tschechien und Finnland an die Donau

Trotz seiner knapp 1,90 Meter gilt Giesl als technisch und vor allem schlittschuhläuferisch gut ausgebildeter Zwei-Wege-Stürmer. Der Angreifer war im Sommer 2022 aus seiner tschechischen Heimat ins DNL-Team der Domstädter gewechselt und etablierte sich dort sofort als absoluter Leistungsträger und Führungsspieler. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Giesl in seiner Heimatstadt Sumperk. Im Nachwuchs des Erstligisten HK Mountfield (Hradec Králové) avancierte Giesl später auch zum tschechischen U-16-Nationalspieler. 2021/2022 verschlug es Giesl dann in die erste finnische U-18-Liga zu Kiekko-Espoo – in der defensivstarken Liga gelangen ihm 13 Punkte in 33 Einsätzen. In der darauffolgenden Saison lief er dann wieder für den HK Mountfield in der tschechischen U-20-Liga auf und überzeugte auch dort mit 17 Scorerpunkten in 40 Spielen. Es folgte im Sommer 2023 der Sprung zu den Jungeisbären. Dort sammelte Giesl in 42 Einsätzen starke 49 Torbeteiligungen (21 Treffer und 28 Vorlagen), ehe er vergangenes Jahr zu den Profis aufrückte.

Giesl will sich nun endgültig wieder im Zweitliga-Kader festbeißen und hierfür alles geben. Er ist überzeugt: „Ich erwarte jetzt eine völlig andere nächste Saison – nicht nur was meine individuelle Leistung angeht, sondern auch, weil ich glaube, dass die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr ein ganz neues Niveau erreichen wird. Ich freue mich schon sehr, besonders darauf, vor unseren Fans zu spielen, die bei jedem Spiel für eine tolle Atmosphäre sorgen.“

Flache: „Matěj ist groß, stark und läuferisch extrem gut“

Worte, die seinem Cheftrainer und Sportlichem Leiter, Peter Flache, gefallen durften. Der 43-jährige war bereits in der DNL Giesls Trainer und kennt dessen Stärken daher genau. Flache erklärt: „Matěj ist groß, stark und ein läuferisch extrem guter U-24-Spieler, der vor seiner Verletzung super gespielt hat. Er trainiert fleißig und will jetzt den nächsten Schritt machen. Ich kenne ihn schon aus der DNL und weiß, wozu er imstande ist. Wir sind sehr froh, dass er bei uns bleibt.“

Kader der Eisbären Regensburg

Tor: Jonas Neffin (U) und Konrad Fiedler (U).

Abwehr: Sean Giles, Jakob Weber, Nikola Gajovský, Patrick Demetz, Pascal Zerressen, Guillaume Naud und Marian Bauer (U 21).

Sturm: Matěj Giesl (U), Constantin Ontl, Aleandro Angaran (U), Pierre Preto, Corey Trivino (AL), David Morley (AL), Donát Péter, Sam Payeur, Lukas Krieger (U 21) und Bryce Kindopp (AL).

Trainerstab: Peter Flache (Headcoach und Sportlicher Leiter), Hugo Boisvert (Co-Trainer) und Joey Vollmer (Torwarttrainer).

