Grizzlys Wolfsburg stellen langfristig die Weichen in der sportlichen FÃ¼hrung

Artikel anhören Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus. Noch vor Beginn der Spielzeit haben die Grizzlys Wolfsburg bereits wichtige Neuigkeiten...

Artikel anhören Artikel anhören

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die neue Saison wirft ihre Schatten voraus.

Noch vor Beginn der Spielzeit haben die Grizzlys Wolfsburg bereits wichtige Neuigkeiten zu verkünden: Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf hat ein neues Arbeitspapier bis 2026 unterschrieben, Gleiches gilt für Mike Stewart: Auch beim Headcoach der Niedersachsen gilt der frischsignierte Vertrag bis 2026!

Der ehemalige Profi Fliegauf ist bereits seit 2007 bei den Autostädtern. In dieser Zeit hat der 62-Jährige die Grizzlys nicht nur zu einem gestandenen Team in der PENNY DEL gemacht, sondern den Club auch zu vier Vizemeisterschaften (2011, 2016, 2017, 2021) sowie dem Sieg im DEB-Pokal 2009 geführt.

2021 lotste Fliegauf mit Mike Stewart einen neuen Cheftrainer nach Wolfsburg. Der Austro-Kanadier, der zuvor in Deutschland bereits für die Fischtown Pinguins Bremerhaven (2012-2015), die Augsburger Panther (2017-2019) und die Kölner Haie (2019-2020) gearbeitet hatte, führte Schwarz-Orange gemeinsam mit seinen Co-Trainern Gary Shuchuk und Tyler Haskins in seinem ersten Jahr auf Tabellenplatz drei und im Anschluss ins Halbfinale der Playoffs.

In der abgelaufenen Saison qualifizierten sich die Grizzlys unter Stewarts Regie als Tabellenfünfter erneut direkt für das Playoff-Viertelfinale. Dort setzten sie sich in sieben Spielen gegen die Straubing Tigers durch und scheiterten im Halbfinale – das ebenfalls über die volle Distanz ging – nur denkbar knapp am späteren Meister EHC Red Bull München.

Grund genug, um schon jetzt für Klarheit für die kommenden drei Spielzeiten zu sorgen. Auf die dürfen sich die Fans in Schwarz und Orange aufgrund der attraktiven, weil schnellen und aggressiven, Spielweise ihrer Mannschaft schon jetzt freuen.

„Es ist nach wie vor ein großes Privileg und macht mich sehr stolz, auch künftig in dieser tragenden und verantwortungsvollen Position arbeiten zu dürfen. Ich möchte mich bei unseren Aufsichtsratsmitgliedern für das Vertrauen bedanken. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns sowohl sportlich weiterentwickeln und auch als Organisation weiterwachsen werden. Die langfristige Vertragsverlängerung mit Mike sehe ich auch als starkes Signal für unsere sportliche Ausrichtung. Wir wollen unseren Fans attraktiven Sport bieten und den Sponsoren sowie dem Wirtschaftsstandort Wolfsburg ein verlässlicher und zuverlässiger Partner sein. Die Aufgaben werden für uns alle immer vielfältiger und umfangreicher. Wir sind personell sehr gut gerüstet für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Clubs, haben ein tolles Team in der Geschäftsstelle, um unsere Ziele zu erreichen und auch die tägliche Arbeit mit den Trainern und der Mannschaft macht mir nach wie vor unheimlichen Spaß“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

„Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft und natürlich meinen Assistenztrainern Gary, Todd, Jonas und Peter sowie allen Personen, die für die Grizzlys mit großer Leidenschaft alles geben, macht mir unheimlich viel Spaß. Wir alle können hier unter sehr professionellen Bedingungen arbeiten. Unser Ziel ist es, die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln und unseren Zuschauern und Fans attraktives Eishockey zu bieten. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Charly langfristig ein wichtiger Teil davon sein zu können“, erklärt Grizzlys-Cheftrainer Mike Stewart.

