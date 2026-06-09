Grizzlys Wolfsburg holen Top Import-Stürmer zurück in den Allerpark

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er spielte in der Saison 2022-2023 bereits sehr erfolgreich für die Grizzlys, nun kehrt er in den Allerpark zurück: Stürmer Tyler Morley läuft ab Sommer ein zweites Mal für die Niedersachsen auf und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Der Kanadier wird in Schwarz und Orange erneut die Trikotnummer 86 tragen.

Nach Europa-Stationen in Kroatien, Finnland und Schweden wechselte Morley 2022 erstmals nach Wolfsburg. Der Linksschütze kam als Center zum Einsatz und wurde schnell zu einem der absoluten Leistungsträger. 16 Tore und 29 Vorlagen verbuchte der heute 34-Jährige in seinen 49 Hauptrundenspielen.

In den intensiven Playoff-Serien gegen die Straubing Tigers und den späteren Meister EHC Red Bull München ging es für die Grizzlys zweimal über sieben Spiele. Morley absolvierte alle 14 Begegnungen (drei Treffer, zehn Assists). Außerdem stand er siebenmal in der Champions Hockey League im Aufgebot und lieferte drei Treffer sowie fünf Vorlagen.

Nach einem Jahr für den viermaligen deutschen Vizemeister schloss sich der 1,73 Meter große Stürmer dem EHC Kloten in der Schweiz an. 133 Einsätze stehen nach drei Jahren zu Buche, Morley punktete auch im Land des amtierenden Vizeweltmeisters beständig. Insgesamt stehen 32 Tore und 38 Vorlagen auf der Habenseite.

Nun kehrt Familienvater Morley, der vor allem über starke Fähigkeiten am Puck und einen harten Schuss verfügt, Anfang August mit Ehefrau Brenda und Tochter Aurora also nach Wolfsburg zurück.

„Dass sich ,Mo‘ trotz mehrerer Angebote aus der Liga für eine Rückkehr nach Wolfsburg entschieden hat, freut uns natürlich sehr und zeigt, wie wohl er sich damals bei uns gefühlt hat. Als sich Tyler vor drei Jahren entschieden hatte, nochmals in einer anderen europäischen Topliga zu spielen, war das für uns ein großer Verlust. Durch seine aufopferungsvolle Spielweise hatte er sich schnell in die Herzen der Fans gespielt und war für uns ein absoluter Schlüsselspieler. Tyler kann sehr variabel auf allen drei Positionen im Sturm eingesetzt werden und wird besonders in den Special-Teams ein sehr wichtiger Faktor für uns sein“, betont Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Der Kader der Grizzlys mit Rückennummern für die Saison 2026-2027

Torhüter: #1 Dustin Strahlmeier, #39 Ennio Albrecht, #67 Hannibal Weitzmann.

Verteidiger: #4 Keaton Thompson (AL), #16 Tommy Pasanen, #22 Madison Bowey (AL),

#24 Janik Möser, #28 Jimmy Martinovic, #29 Leo Hafenrichter (U23), #44 Julian Melchiori (AL), #74 Les Lancaster (AL), #95 Fabio Pfohl.

Stürmer: #11 Til Raab (U23), #19 Dustin Willhöft (U23), #25 Robin Veber (U24), #40 Julian

Chrobot, #49 Bobby Lynch (AL), #50 Julius Ramoser, #52 Sven Ziegler, #58 Tyler Gaudet (AL), #63 Luis Schinko, #71 Justin Feser, #82 Will Graber (AL), #86 Tyler Morley (AL), #89 Matt Choupani, #91 Timo Ruckdäschel (U23), #93 Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.