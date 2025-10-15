Nach Kurz-Gastspiel in München: Grizzlys Wolfsburg holen „verlorenen Sohn“ zurück in die VW-Stadt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg und deren Fans dürfen sich über einen prominenten Rückkehrer und somit echten Coup freuen: Luis Schinko, der von 2021 an vier Jahre in Schwarz und Orange auflief, in Wolfsburg zum Nationalspieler wurde und im Sommer zum EHC Red Bull München wechselte, steht künftig wieder für die Niedersachsen auf dem Eis und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Vor gut vier Jahren kam Schinko als damals 21-Jähriger zum ersten Mal nach Wolfsburg. Der Youngster musste in seiner ersten Spielzeit aufgrund einer Schulterverletzung lange pausieren und kam nur auf 38 Einsätze (zwei Tore, zwei Assists), in der darauffolgenden Saison gelang dem Angreifer aber der Durchbruch: Elf Treffer und 14 Vorlagen standen in 70 Partien zu Buche.

Vor allem in der abgelaufenen Saison ging „Schinki“ den nächsten Schritt in seiner Entwicklung, agierte von Saisonbeginn an in der Topreihe der Grizzlys. Er erzielte 16 Treffer und bereitete zudem weitere 12 Treffer vor. Mit drei Treffern in den drei Spielen beim letztjährigen Deutschland Cup in Landshut machte er auch in der Nationalmannschaft auf sich aufmerksam.

Der gebürtige Landshuter entschied sich daraufhin nach insgesamt 207 Einsätzen (35 Tore, 46 Vorlagen) für einen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt. Der 25-Jährige kam im bisherigen Saisonverlauf fünfmal für die Red Bulls zum Einsatz (zwei Assists), nun kehrt er also nach Wolfsburg zurück und wird fortan mit seiner gewohnten Rückennummer 63 auflaufen.

„Für uns als Club und auch für mich persönlich eine tolle Geschichte, dass wir „Schinki“ wieder in Wolfsburg auf dem Eis sehen werden. Ein deutscher Nationalspieler mit seinen Qualitäten ist nicht nur für unsere Mannschaft eine absolute Bereicherung. Wir waren in den letzten Wochen sehr intensiv im Austausch und ich bin froh, dass wir jetzt eine für alle Beteiligten sehr gute Lösung finden konnten. Bedanken möchte ich mich ausdrücklich auch bei meinem Münchner Kollegen Christian Winkler, der mit seiner Zustimmung zu einer Vertragsauflösung diesen für uns sehr wichtigen Transfer erst möglich gemacht hat“, betont Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.

„Ich freue mich wirklich sehr, wieder zurück in Wolfsburg und bei den Grizzlys zu sein, viele bekannte Gesichter und auch Freunde wiederzusehen. Die Grizzlys haben sich in den letzten Wochen wirklich sehr intensiv um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, dass sie mich unbedingt gerne wieder zurückhaben möchten. Ich möchte vom ersten Tag alles geben und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreiches Eishockey spielen und Spiele gewinnen. Das ist immer das Wichtigste“, ergänzt Luis Schinko.



! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!