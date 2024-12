Grizzlys Wolfsburg geben nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung fÃ¼r zwei weitere Jahre bekannt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach Stürmer Julian Chrobot konnten die Grizzlys Wolfsburg innerhalb kürzester Zeit einen weiteren jungen Spieler mit einem Zweijahresvertrag ausstatten. Verteidiger Jimmy...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach Stürmer Julian Chrobot konnten die Grizzlys Wolfsburg innerhalb kürzester Zeit einen weiteren jungen Spieler mit einem Zweijahresvertrag ausstatten.

Verteidiger Jimmy Martinovic hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet, welches bis 2027 gilt.

Der U23-Spieler ist seit der Saison 2023-2024 im Trikot der Grizzlys unterwegs. In seiner Debütsaison bei den Niedersachsen absolvierte der gebürtige Füssener bereits 53 Partien. In der laufenden Saison stand der Linksschütze in jedem der bislang 26 Partien auf dem Eis.

Insgesamt hat Martinovic, der von den Bietigheim Steelers nach Wolfsburg gekommen war, bislang 79 Spiele für Schwarz-Orange absolviert und dabei einen Treffer erzielt sowie acht Vorlagen beigesteuert.

„Ähnlich wie bei Julian hat Jimmy eine sehr positive Entwicklung genommen und sich durch gute Leistungen im Training und im Spiel mehr und mehr Eiszeit verdient. Er hat das Potential zu einem stabilen DEL-Verteidiger, da er sich auch läuferisch, spieltechnisch und physisch sehr gut entwickelt hat. Diese positiven Tendenzen wollen wir gemeinsam in den kommenden Jahren weiter vorantreiben“, betont Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

