Grizzlys Wolfsburg binden jungen Verteidiger langfistig an sich

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er hatte ohnehin noch ein Arbeitspapier für die kommende Saison, nun haben die Grizzlys einen ihrer Youngster langfristig an sich gebunden: Leo Hafenrichter hat seinen bis 2027 gültigen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Vor seiner Zeit in Wolfsburg hatte Hafenrichter zwei DEL-Spiele für die Kölner Haie absolviert, allerdings schon deutlich mehr Erfahrungen in der DEL2 gesammelt. Für den EC Bad Nauheim und die Wölfe Freiburg stand der Verteidiger insgesamt 192-mal auf dem Eis, bekam viel Spielpraxis im Profibereich und verbuchte zwei Tore sowie elf Vorlagen.

Im Sommer 2025 ging es für den gebürtigen Nürnberger in den Allerpark. „Hafti“ verpasste von 52 Partien in der Hauptrunde nur zwei und gehörte in drei Playoff-Partien zum Kader der Grizzlys. Dabei gelang es dem erst 21-Jährigen, die Saison mit einer ausgeglichenen Plus-Minus-Bilanz zu beenden.

Am 11. Januar durfte sich Hafenrichter über eine Premiere freuen. Beim 5:2-Heimsieg über die Löwen Frankfurt steuerte der Verteidiger jeweils mit gelungenen Aufbaupässen seine ersten beiden Torvorlagen in der PENNY DEL bei. Gegen die Schwenninger Wild Wings folgte Ende Februar der dritte Assist.

Der Rechtsschütze, der einst die deutsche U16-Nationalmannschaft als Kapitän anführte, entwickelte sich während der Saison stetig weiter und etablierte sich nach und nach in der PENNY DEL. Auch in der kommenden Saison fällt der Verteidiger noch in die U23-Regelung.

„,Hafti‘ hat sich in seinem ersten Jahr nach einem sehr intensiven Sommertraining sehr gut eingefügt. Er hat bei seinen Einsätzen gezeigt, dass er schon mit viel Selbstvertrauen spielt. Er ist ein intelligenter Verteidiger, mit dem wir einen langfristigen Plan haben. Wir werden ihn weiter fordern und fördern, da wir die Überzeugung haben, dass er ein spielerisch guter DEL-Verteidiger werden kann, der sich schon nach einem Jahr bei uns viele positive Eigenschaften angeeignet hat“, kommentiert Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf die Vertragsverlängerung des Youngsters.

Leo Hafenrichter ergänzt: „Ich freue mich natürlich sehr, dass ich meinen Vertrag hier in Wolfsburg jetzt schon langfristig verlängern konnte. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Klubs und werde in den nächsten Jahren hart arbeiten, um es zurückzuzahlen und hier bei den Grizzlys den nächsten Schritt zu gehen. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist schon jetzt sehr groß.“