Grizzlys verpflichten Center vom Ligarivalen Nürnberg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach insgesamt fünf Vertragsverlängerungen können die Grizzlys nun auch Vollzug bei ihrem ersten Neuzugang vermelden: Center Will Graber wechselt von den Nürnberg Ice Tigers nach Niedersachsen und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Vor seinen Stationen in Europa absolvierte Graber 22 Spiele (ein Tor, drei Vorlagen) für die Hershey Bears in der AHL. Der 1,95 Meter große Angreifer kam aber in der Saison 2021-2022 hauptsächlich im Team der Fort Wayne Komets in der ECHL zum Einsatz und stellte seine Scoringqualitäten mit 28 Toren und 59 Vorlagen in 66 Begegnungen unter Beweis. Das machte Ässät aus Finnland auf den US-Amerikaner aufmerksam. 123-mal stand der heute 29-Jährige in der finnischen Liga auf dem Eis, zwölf Treffer und 32 Vorlagen verbuchte er auf der Habenseite. 2024 folgte der Wechsel nach Deutschland, der physisch starke Center schloss sich den Nürnberg Ice Tigers an.

Für die Franken absolvierte der Rechtsschütze in zwei Spielzeiten insgesamt 84 Spiele und war ein absoluter Leistungsträger im Team von Headcoach Mitch O‘Keefe. Graber trug sich in dieser Zeit 16-mal selbst in die Torschützenliste ein und bereitete satte 42 Tore der Nürnberger vor.

Damit hatte der Angreifer, der Anfang Juni seinen 30. Geburtstag feiert, großen Anteil am zweimaligen Einzug in die 1. Playoff-Runde und dem Sprung ins Playoff-Viertelfinale 2025, in dem die Ice Tigers dem Hauptrundenmeister ERC Ingolstadt über sechs Spiele Paroli boten. Will Graber wird zum Beginn der Saisonvorbereitung Anfang August in Wolfsburg eintreffen und künftig mit der Trikotnummer 82 auflaufen.

„Unser Ziel war es, die vakante Centerposition mit einem robusten Rechtsschützen zu besetzen, der bestmöglich auch schon die Liga kennt. Will erfüllt diese Voraussetzungen und hat speziell in seinem ersten Jahr in Nürnberg bewiesen, dass er ein sehr wertvoller Spieler ist. Die letzte Saison war durch die frühe Syndesmoseband-Verletzung nicht ganz einfach für ihn, trotzdem hat er sich nach dreimonatiger Pause speziell nach der Olympiapause wieder in Form gebracht und konnte an seine Vorjahresform anknüpfen. Durch sein ausgeprägtes Spielverständnis, seine Reichweite und sein Bullyspiel wird er für uns zudem in vielen Situationen ein wichtiger Faktor in den Specialteams sein“, kommentiert Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys, die Verpflichtung des Angreifers.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Robin Veber, Julian Chrobot, Bobby Lynch (AL), Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Will Graber (AL), Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.