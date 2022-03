Grizzlys verlÃ¤ngern vorzeitig mit Co-Trainer Gary Shuchuk

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Den Vertrag mit ihrem Headcoach Mike Stewart haben die Grizzlys Wolfsburg bereits vor einiger Zeit bis 2024 verlängert. Nun steht auch...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Den Vertrag mit ihrem Headcoach Mike Stewart haben die Grizzlys Wolfsburg bereits vor einiger Zeit bis 2024 verlängert.

Nun steht auch fest: Er wird mit Co-Trainer Gary Shuchuk, der ebenfalls bis 2024 unterschrieben hat, in die kommenden zwei Spielzeiten gehen.

Shuchuk kam im Sommer gemeinsam mit Stewart nach Wolfsburg, unbekannt war ihm die PENNY DEL aber zu dieser Zeit nicht. Der heute 55-Jährige spielte Anfang der 2000er-Jahre eine Saison für die Düsseldorfer EG, ehe er in seinem zweiten und letzten Jahr bei den Krefeld Pinguinen deutscher Meister mit dem KEV wurde. Nach einem Jahr bei den Springfield Falcons in der AHL beendete Shuchuk 2004 seine aktive Karriere.

Von 2008 an arbeitete der Kanadier bei US-Amerikanischen Teams als Headcoach, Assistant Coach oder aber General Manager im Jugend- und Collegebereich. Seine Tätigkeit bei den Niedersachsen, bei denen er in erster Linie für die Verteidiger verantwortlich ist, ist also seine erste als Coach im Erwachsenenbereich – und eben diese wird er auch in den kommenden Spielzeiten ausüben.

„Die Arbeit hier bei den Grizzlys, gemeinsam mit Mike, Tyler, Jonas und der gesamten Mannschaft bereitet mir jeden Tag sehr viel Freude. Wir haben eine klare Philosophie. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Weg der Grizzlys weiterhin aktiv mitgestalten kann“, erklärt Gary Shuchuk.