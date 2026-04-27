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Grizzlys verlängern mit Torwarttrainer Jonas Forsberg

27. April 20261 Mins read101
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Torwarttrainer Jonas Forsberg von den Grizzlys Wolfsburg - © City-Press
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Wolfsburg. (PM Grizzlys) Neben Headcoach Tyler Haskins und Co-Trainer Heiko Vogler wird auch Goaliecoach Jonas Forsberg weiterhin zum Trainerteam der Grizzlys gehören.

Forsberg hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Direkt nach seinem Karriereende als aktiver Goalie 2007 begann der Schwede seine Laufbahn als Coach. Nach drei Jahren beim schwedischen Klub Djurgårdens IF, für den Forsberg sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchs arbeitete, ging es zum ersten Mal nach Deutschland. Von 2010 bis 2012 war er für die Torhüter der Kölner Haie zuständig.

Es folgte ein Jahr bei Frölunda HC in Schweden, ehe der heute 50-Jährige in die PENNY DEL zurückkehrte. In der Saison 2013-2014 war Forsberg für den ERC Ingolstadt aktiv und feierte mit den Schanzern direkt die Meisterschaft. Von 2014 bis 2021 folgte dann eine zweite Amtszeit bei den Kölner Haien.

Von dort aus ging es für Forsberg zu den Grizzlys. Fünf Spielzeiten in Wolfsburg liegen nun schon hinter Forsberg, dessen Schützling Dustin Strahlmeier 2022 zum Torhüter des Jahres in der PENNY DEL gewählt wurde und 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft Silber bei der Weltmeisterschaft holte.

Mit „Strahlie“ arbeitet der Schwede seither ununterbrochen zusammen, auch Hannibal Weitzmann und Ennio Albrecht kennt er inzwischen bestens.

„Jonas macht einen großartigen Job und hat eine sehr gute Beziehung zu unseren Goalies. Er bringt einen sehr guten Mix aus dieser Beziehung und seiner Arbeit in den Details mit, bringt die Leistungen unserer Torhüter auf das höchstmögliche Level. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er bei uns bleibt. ,Jo‘ hat verschiedene Klubs und Länder gesehen, er bringt eine Menge Erfahrung mit“, betont Grizzlys-Headcoach Tyler Haskins.

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