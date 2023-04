Grizzlys verlÃ¤ngern mit Goalie-Coach Jonas Forsberg

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg setzen die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem Torwarttrainer Jonas Forsberg (47) auch in der kommenden Spielzeit fort. Der...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg setzen die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem Torwarttrainer Jonas Forsberg (47) auch in der kommenden Spielzeit fort.

Der ehemalige Profi wird somit in seine zweite Saison bei den Grizzlys gehen. Zuvor war der gebürtige Stockholmer sieben Spielzeiten für die Torhüter der Kölner Haie verantwortlich.

„Die sehr starken Leistungen unserer Torhüter in dieser Saison sind auch ein Verdienst von Jonas. Wir schätzen seine akribische Arbeit sehr und sind davon überzeugt, dass unsere Torhüter auch in der kommenden Spielzeit stets optimal vorbereitet in die Spiele gehen und große Rückhalte für unser Team sein werden“, so Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

4466 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort