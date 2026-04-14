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Grizzlys verlängern den Vertrag mit Julius Ramoser

14. April 20262 Mins read69
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Julius Ramoser von den Grizzlys Wolfsburg - © Moritz Eden / City-Press
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Wolfsburg. (PM Grizzlys) Er war in der Endphase der abgelaufenen Saison eine der Allzweckwaffen im Kader der Grizzlys und wird ihnen erhalten bleiben: Die Niedersachsen haben den auslaufenden Vertrag mit Julius Ramoser um ein Jahr bis 2027 verlängert.

Im Sommer 2024 wechselte der Südtiroler aus der Akademie von Red Bull Salzburg in die Autostadt. Zuvor hatte „Ramo“ aber bereits in Deutschland auf dem Eis gestanden – in der Jugend für die Jungadler Mannheim (2016-2022) und in der DEL2 für die Heilbronner Falken (2021-2023). In 60 Spielen verbuchte der gebürtige Bozener zwei Tore und elf Vorlagen. In seiner ersten Saison als Grizzly absolvierte der Angreifer 13 Partien, ehe er sich Mitte Oktober in einem Auswärtsspiel gegen die Eisbären Berlin eine schwere Achillessehnenverletzung zuzog. Diese war gleichbedeutend mit dem Saisonaus.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Ramoser in der Hauptrunde 38-mal und in den Playoffs zweimal auf dem Eis. In der Länderspielpause im November feierte der 24-Jährige sein Länderspieldebüt für Italien, Mitte Januar gegen die Löwen Frankfurt erzielte „Ramo“ sein erstes Tor in der PENNY DEL.

Am 50. Spieltag der Hauptrunde agierte der Linksschütze erstmals als Verteidiger und machte seine Sache mehr als ordentlich, sodass ihn Headcoach Tyler Haskins auch im weiteren Saisonverlauf in der Defensive einsetzte und Ramoser zu einer wertvollen Allzweckwaffe bei den Grizzlys wurde.

Als Belohnung für seine Leistungen wurde der Südtiroler nun erneut für die Nationalmannschaft nominiert und wird während der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz zum Aufgebot Italiens gehören.

„,Ramo‘ hat sich diese Verlängerung im wahrsten Sinne ,erarbeitet‘. Seine Entwicklung gerade in den letzten Monaten war sehr positiv. Er ist unheimlich ehrgeizig, immer positiv, zudem sehr variabel einsetzbar und möchte weiterhin die Herausforderung annehmen, sich einen Platz im Kader zu erkämpfen. Dass er sich durch seinen unermüdlichen Einsatz bei uns nun auch mit der Einladung zur WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft Italiens belohnen konnte, zeigt, dass ,Ramo‘ durchaus auf einem sehr guten Weg ist“, erklärt Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.
Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.
Stürmer: Julian Chrobot, Bobby Lynch (AL), Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).
AL = Importlizenz.

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