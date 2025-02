Grizzlys-StÃ¼rmer Gerrit Fauser verkÃ¼ndet Karriereende

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Zwölf Jahre für die Grizzlys, dreimal deutscher Vizemeister und sensationeller Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2018 – nach dieser Saison wird Gerrit Fauser seine erfolgreiche Karriere als Spieler jedoch beenden.

Neben viel Wehmut gibt es dabei aber auch eine erfreuliche Nachricht: Fauser wird dem Club in anderer Funktion als Teil des Geschäftsstellenteams und somit auch der Grizzlys-Familie erhalten bleiben.

Fauser durchlief die Jugendmannschaften des EV Landshut, ehe der heute 35-Jährige bereits in der Saison 2006-2007 sein Debüt in der PENNY DEL feierte. Seinerzeit kam er auf zwei Spiele für die Straubing Tigers, in den zwei Spielzeiten darauf stand er jedoch für die Gatineau Olympiques (QMJHL) in Kanada auf dem Eis.

Erfolgreich im Club und in der Nationalmannschaft

Seit 2009 ist der gebürtige Nürnberger zurück in Deutschland und kam 2013 über Stationen bei den Kölner Haien und den Hannover Scorpions in die Autostadt. Insgesamt kommt Fauser auf 765 Spiele in der PENNY DEL, 645 davon hat er für die Niedersachsen absolviert und ist mit ihnen 2016, 2017 und 2021 jeweils deutscher Vizemeister geworden.

Gerrit Fauser gehört zu den absoluten Führungsspielern im Team von Headcoach Mike Stewart. In seinen bisherigen rund zwölf Jahren im Dress der Autostädter sind dem sympathischen Linksschützen beachtliche 129 Treffer in der PENNY DEL gelungen, darüber hinaus hat er 123 Tore vorgelegt.

Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat Fauser seine Spuren hinterlassen. 2018 gewann er mit dem DEB-Team und unter anderem an der Seite von Björn Krupp bei den olympischen Winterspielen von Pyeongchang die Silbermedaille und schrieb damit Geschichte für das deutsche Eishockey.

Abschiedszeremonie geplant

Weit mehr als ein Jahrzehnt harte Arbeit und Hingabe für die Grizzlys werden zu gegebenem Zeitpunkt in großem Rahmen gewürdigt. Schon jetzt steht fest: Die Trikotnummer 23 wird bei den Grizzlys als Anerkennung für die Verdienste nie wieder vergeben. Darüber hinaus wird Gerrit Fauser dem Club in anderer Funktion erhalten bleiben und die Geschäftsstelle künftig verstärken.

„Nach so vielen Jahren mit Siegen, Erfolgen, aber auch Niederlagen und vielen emotionalen Momenten ist mir dieser Schritt sehr schwergefallen. Ich denke, ich werde das Ganze erst später richtig realisieren. Mein Fokus liegt nun voll und ganz darauf, die laufende Saison so erfolgreich wie möglich zu beenden.

Es ehrt mich sehr und ich freue mich, dass mir die Grizzlys und natürlich Charly in Person das Vertrauen schenken, künftig in der Organisation mitwirken zu können. Wie genau meine Rolle sein wird, das werden wir noch gemeinsam definieren. Ich weiß aber, dass ich in ein tolles Office-Team kommen werde. Auch wenn etwas Wehmut dabei ist, dass ich meine Karriere bald beenden werde, freue ich mich darauf, weiterhin im Eishockey und natürlich für die Grizzlys mein Bestes geben zu können und Teil dieser Organisation zu sein“, erklärt Gerrit Fauser.

„Gerrit ist ein großartiger Spieler, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Mit ihm wird ein aufrichtiger und zuverlässiger Mensch die große Eishockeybühne nach der Saison verlassen. „Fausi“ hat während seiner sehr erfolgreichen Karriere nicht nur für Grizzlys, sondern auch für die Nationalmannschaft viele wichtige Rollen ausgefüllt und war auch für mich ein sehr wichtiger Zugangspunkt zur Mannschaft. Vor dieser eindrucksvollen Karriere kann ich nur den Hut ziehen.

Er hat sich mit seiner Familie sehr früh entschieden, auch nach seiner aktiven Laufbahn dauerhaft in Wolfsburg zu bleiben – auch das zeigt seine Verbundenheit zum Club und zur Stadt. In den gemeinsamen Gesprächen habe ich sehr schnell das Feuer in ihm gesehen, dass er auch weiterhin die Geschichte des Clubs mitgestalten möchte“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

