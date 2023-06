Grizzlys nehmen U23-Spieler vom Absteiger Bietigheim Steelers unter Vertrag

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben mit Stürmer Robert Kneisler (21) einen weiteren U23-Spieler verpflichtet und die Personalplanungen für den Beginn der kommenden...

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg haben mit Stürmer Robert Kneisler (21) einen weiteren U23-Spieler verpflichtet und die Personalplanungen für den Beginn der kommenden Saison damit frühzeitig abgeschlossen.

Kneisler wird bei den Niedersachsen einen Einjahresvertrag erhalten.

Der 21-jährige Linksschütze hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in der PENNY DEL für die Bietigheim Steelers gespielt. In beachtlichen 106 Partien konnte er zwei Tore erzielen und darüber hinaus sieben Vorlagen besteuern. Seine gesamte Jugendlaufbahn verbrachte er beim Stammverein SC Bietigheim-Bissingen. In der Saison 2018-2019 und im Alter von 17 Jahren absolvierte der in Herrenberg geborene Angreifer seine ersten Profispiele für die Steelers in der DEL2.

Robert Kneisler wird zur Saisonvorbereitung in Wolfsburg erwartet und künftig die Trikotnummer 15 tragen.

„Wir haben uns dazu entschieden, mit einem zusätzlichen U23-Spieler in die neue Saison zu gehen, um auf dieser wichtigen Position noch breiter aufgestellt zu sein. Die Gespräche mit Robert waren sehr positiv. Er hat uns klar zu erkennen gegeben, dass er sehr viel Ehrgeiz besitzt und darauf brennt, sich bei uns zu zeigen und weiterentwickeln zu können“, erklärt Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der aktuelle Kader für die Saison 2023-2024

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht

Verteidigung: John Ramage (Al), Ryan O’Connor (Al), Björn Krupp, Armin Wurm, Janik Möser, Jimmy Martinovic (U23), Nolan Zajac (Al), Ryan Button, Philipp Mass

Sturm: Lucas Dumont, Robert Kneisler (U23), Jean-Christophe Beaudin (Al), Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald (Al), Julian Chrobot (U23), Andy Miele (Al), Luis Schinko, Justin Feser, Chris Wilkie (Al), Timo Ruckdäschel (U23), Spencer Machacek (Al), Fabio Pfohl, Matt White (Al).

