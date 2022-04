Grizzlys komplettieren das Halbfinale!

Wolfsburg. (EM) Der letzte Halbfinalist steht nun fest. Mit einem hart umkämpften 2:0 Sieg gegen Bremerhaven im fünften Viertelfinalspiel stehen die Grizzlys Wolfsburg im...

Schon früh, in der sechsten Spielminute, gingen die Gastgeber durch Gaudets feine Einzelleistung mit 1:0 in Führung. Die Defensivformationen inclusive ihrer Torhüter Strahlmeier (Wolfsburg) und Franzreb (Bremerhaven) schenkten sich keinen Zentimeter Eis. Klare Torchancen waren nur schwer herauszuspielen. Als Bremerhaven in der Schlussphase noch einmal alles in die Waagschale warf, gelang den Grizzlys durch einen Befreiungsschlag von Machacek (59.) das Empty-Net-Goal zum 2:0.

Wolfsburg zieht damit ins Halbfinale ein. Bremerhaven beendet erhobenen Hauptes eine starke Saison nach fünf umkämpften Partien gegen die Grizzlys.

So geht es im Halbfinale weiter:

Eisbären Berlin – Adler Mannheim

EHC Red Bull München – Grizzly Wolfsburg

Spieltermine: 20.4., 22.04., 24.04., 26.04.*, 28.04.*

*= falls erforderlich