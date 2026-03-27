Grizzlys geben erste Personalentscheidungen bekannt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Einige Tage nach dem Ende der Saison haben die Grizzlys Wolfsburg erste Personalentscheidungen getroffen.

Die Spieler Ethan Prow, Jimmy Lambert, Lucas Dumont, Jacob Hayhurst, Gemel Smith und Matt White werden kein Vertragsangebot erhalten und die Niedersachsen verlassen.

Lucas Dumont wechselte 2022 von den Kölner Haien in den Allerpark und gehörte in den vergangenen vier Spielzeiten zu den Konstanten in Schwarz und Orange. 193 Einsätze stehen für den Angreifer in dieser Zeit zu Buche, auf seinem Scorerkonto verbuchte der 28-Jährige sechs Treffer und 18 Vorlagen.

Außerdem stand „Dumi“ in sieben Spielen in der Champions Hockey League (ein Tor, ein Assist) für die Autostädter auf dem Eis.

White stieß 2023 als zweimaliger Meister mit den Eisbären Berlin zum Team der Grizzlys. Der US-amerikanische Außenstürmer gehörte schnell zu den Leistungsträgern und stellte seinen Torinstinkt regelmäßig und zuverlässig unter Beweis. In drei Spielzeiten für Wolfsburg verbuchte White, der im August seinen 37. Geburtstag feiern wird, bei 142 Einsätzen 49 Treffer und 79 Vorlagen.

Jimmy Lambert kam während der Saison 2024-2025 in die Autostadt und empfahl sich in 14 Auftritten (zwei Tore, vier Vorlagen) für eine Vertragsverlängerung. Lambert, der sich auch durch seinen hervorragenden Charakter auszeichnet, startete famos in die Spielzeit 2025- 2026 und wurde von der Eishockey News zum Spieler des Monats September gewählt.

Im Anschluss an eine Verletzung konnte der Stürmer aber nicht mehr an seine Scoringquote anknüpfen, nach insgesamt 41 Partien stehen elf Treffer und 16 Vorlagen zu Buche.

Verteidiger Ethan Prow (47 Spiele, zwei Tore, 26 Vorlagen) und Angreifer Jacob Hayhurst (42 Spiele, zehn Tore, 14 Vorlagen) werden nach einer Saison in Schwarz-Orange ebenfalls nicht zu den Grizzlys zurückkehren, das gilt auch für den Mitte Dezember verpflichteten Center Gemel Smith (22 Spiele, neun Tore, zwei Vorlagen).

„Wir möchten uns bei allen Spielern, die uns verlassen, und ausdrücklich auch bei ihren Familien ganz herzlich bedanken. Natürlich wünschen wir ihnen sowohl sportlich als auch privat nur das Allerbeste für ihre Zukunft“, betont Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Mit den Verteidigern Keaton Thompson und Janik Möser sowie den Stürmern Bobby Lynch, Julius Ramoser und Robin Veber befinden sich die Grizzlys aktuell noch in Gesprächen und werden zu gegebener Zeit weitere Entscheidungen kommunizieren.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidiger: Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Julian Chrobot, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.