Grizzlys binden Janik Möser für ein weiteres Jahr

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Seit 2020 läuft er bereits in Schwarz und Orange auf. Nun ist klar, dass Janik Möser ab Sommer in seine siebte Saison bei den Grizzlys gehen wird.

Der Verteidiger mit der Rückennummer 24 unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Vor seiner Zeit in Wolfsburg hatte Möser fünf Jahre in Nordamerika verbracht und für die Adler Mannheim (41 Partien, drei Tore, zwei Vorlagen) sowie die Iserlohn Roosters (16 Spiele, drei Assists) erste Partien in der PENNY DEL absolviert. Inmitten der Corona-Pandemie wechselte der gebürtige Mannheimer nach Niedersachsen.

In seiner ersten Saison für die Autostädter zwangen Möser gesundheitliche Probleme zu einer langen Pause. Dann allerdings etablierte sich der Linksschütze schnell und gehörte im Team des späteren Vizemeisters zu den Stammkräften.

Das Verletzungspech blieb „Moose“ auch in den folgenden Jahren treu, mehrfach bremsten ihn schwerere Verletzungen aus. Doch Janik Möser kämpfte sich immer wieder zurück, war ein verlässlicher Bestandteil der Grizzlys-Defensive und stand inzwischen in sieben Partien für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Eis.

Nach sechs Spielzeiten in Wolfsburg hat Möser 245 Partien mit dem Grizzly auf der Brust absolviert. In dieser Zeit stehen für den sympathischen 30-Jährigen sechs Treffer und 23 Vorlagen zu Buche.

„Es freut uns sehr, dass ,Moose‘ weiterhin ein Bestandteil unserer Abwehr sein wird. Seine Erfahrung hilft den jungen Spielern in ihrer Entwicklung und seine Einstellung ist immer vorbildlich. Er kann auf beiden Seiten spielen und besticht durch seine läuferischen Fähigkeiten. Zuletzt musste er nach einem Foul leider mit einer Gehirnerschütterung passen, die aber mittlerweile komplett ausgeheilt ist. Wir wünschen ihm, dass er weiterhin verletzungsfrei bleibt und für uns noch viele Spiele absolviert“, erklärt Karl-Heinz Fliegauf, Geschäftsführer und Sportdirektor der Grizzlys.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2026-2027

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht.

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Janik Möser, Jimmy Martinovic, Leo Hafenrichter, Julian Melchiori (AL), Fabio Pfohl.

Stürmer: Julian Chrobot, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Luis Schinko, Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL).

AL = Importlizenz.