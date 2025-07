Grizzlys angeln sich Verteidiger mit NHL-Erfahrung

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach Keaton Thompson haben die Grizzlys nun wenige Tage später den nächsten Verteidiger unter Vertrag genommen: Ethan Prow, in der PENNY DEL bekannt aus seiner Zeit beim EHC Red Bull München, wechselt nach Niedersachsen und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Während der Spielzeit 2020-2021, wurde Prow von den Florida Panthers ausgeliehen und wechselte erstmals nach Deutschland. Zuvor hatte der US-Amerikaner ausschließlich in den Staaten gespielt und kam hauptsächlich in der AHL zum Einsatz. Für die Münchener stand der 1,80 Meter große und 83 kg schwere Verteidiger insgesamt 28-mal auf dem Eis und verbuchte in dieser Zeit immerhin vier Tore und 16 Vorlagen auf der Habenseite.

Zu einem langfristigen Engagement in Deutschland kam es aber vorerst nicht. Im Anschluss ging es für den heute 32-Jährigen zurück in die USA. Für die Rochester Americans kamen seither 243 Partien in der AHL hinzu. In dieser Zeit erzielte der Rechtsschütze 22 Treffer und bereitete weitere 108 vor.

Mit Beginn seiner Zeit bei den Americans übernahm Prow zudem als Assistenzkapitän Verantwortung. Insgesamt stehen nun schon 471 Partien in der AHL zu Buche, 2018-2019 war er zudem Teil des All-Star-Games in der AHL.

Und auch in der NHL, der besten Liga der Welt, stand der künftige Grizzly schon auf dem Eis. In der Saison nach seinem Engagement in München nämlich. Prow stand viermal im Kader der Buffalo Sabres und erzielte in dieser Zeit sogar einen NHL-Treffer.

Wie alle anderen Spieler wird Ethan Prow zusammen mit seiner Ehefrau Hanna und den beiden Kindern Ende Juli zur Saisonvorbereitung in Wolfsburg eintreffen. Für die Grizzlys wird er künftig mit der Trikotnummer 6 auflaufen.

„Ethan, für den die Grizzlys erst seine zweite Station in Europa sind, ist der von uns gesuchte Rechtsschütze, der auch unser Powerplay aktiv mitgestalten soll. Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der charakterlich zu uns passt, läuferisch sehr gut ist und die technischen Fähigkeiten besitzt, um kritische Situationen spielerisch zu lösen. Von Vorteil ist zudem, dass er die Liga aus seiner Münchner Zeit bereits schon sehr gut kennt. Mit der Verpflichtung von Ethan sind unsere Planungen in der Defensive für die kommende Saison vorerst abgeschlossen“, erklärt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2025-2026

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann

Verteidiger: Keaton Thompson (AL), Ethan Prow (AL), Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori (AL), Leo Hafenrichter, Fabio Pfohl

Stürmer: Jimmy Lambert (AL), Lucas Dumont, Jacob Hayhurst (AL), Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Sven Ziegler, Tyler Gaudet (AL), Justin Feser, Til Raab, Matt Choupani, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek (AL), Matt White (AL)

AL = Importlizenz.

Seine Karriere in Zahlen

