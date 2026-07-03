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Grizzly holen das nächste Talent

3. Juli 20261 Mins read66
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Daniel Kettler von den Jungadler Mannheim - (C) Mathias Renner / City-Press
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Wolfsburg. (PM Grizzlys) Nach Dustin Willhöft haben die Grizzlys einen weiteren hochveranlagten deutschen Youngster verpflichtet.

Der 18-jährige Verteidiger Daniel Kettler kommt von den Adler Mannheim und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030.

Der 1,88 Meter große Kettler hat in den vergangenen Jahren die Jugendmannschaften der Adler Mannheim sowie die der Nationalteams in den jeweiligen Altersklassen durchlaufen. Der gebürtige Mannheimer absolvierte schon in der Saison 2024-2025 seine ersten 37 Einsätze (drei Tore, zwei Vorlagen) für das Team der Kurpfälzer in der DNL.

In der abgelaufenen Spielzeit kamen 47 Partien (sieben Tore, 17 Vorlagen) für die Jungadler hinzu, mit denen er schließlich die Meisterschaft gewann. Darüber hinaus sammelte Kettler auch erste Erfahrungen im Profibereich, der junge Verteidiger stand in zwei Partien in der DEL2 für den EC Bad Nauheim auf dem Eis. Zudem fungierte der Linksschütze bei der U18-Weltmeisterschaft als Assistenzkapitän des deutschen Teams.

Daniel Kettler, der bei den Grizzlys die Nummer 7 erhalten wird, ist der nächste junge Spieler, der in den Allerpark wechselt. Neben Kettler und Willhöft gehören mit Leo Hafenrichter, Til Raab und Timo Ruckdäschel drei weitere Akteure zum Aufgebot der Niedersachsen, die unter die U23-Regelung fallen.

„Wir haben Daniel schon seit längerer Zeit beobachtet und sehen in ihm trotz seiner erst 18 Jahre, nicht zuletzt aufgrund seiner Statur und seiner schnellen Auffassungsgabe, großes Potential. Gemeinsam mit unserem Trainerteam haben wir ihm für seine sportliche und persönliche Entwicklung einen Weg aufgezeigt, um ihn Schritt für Schritt an unsere Liga heranzuführen. Mit der Verpflichtung von Daniel wollen wir unseren Weg noch weiter und intensiver gehen, junge deutsche Talente weiterzuentwickeln und an die Grizzlys zu binden“, betont Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.

Seine Karriere in Zahlen

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