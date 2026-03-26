Gregory Kreutzer verlässt die Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Verteidiger Gregory Kreutzer werden künftig getrennte Wege gehen.

Der deutsch-amerikanische Abwehrspieler wird sich nach insgesamt vier Jahren im Trikot der Westsachsen einem neuen Club anschließen und steht in der kommenden Saison somit nicht mehr im Kader der Eispiraten.

Kreutzer kam im Jahr 2021 zunächst als Förderlizenzspieler der Fischtown Pinguins erstmals nach Crimmitschau. Über Bremerhaven entwickelte sich der Verteidiger zunächst in der PENNY DEL weiter und unterschrieb 2023 schließlich einen festen Vertrag bei den Eispiraten. Insgesamt absolvierte der 25-Jährige 194 Spiele in der DEL2, in denen er 13 Tore erzielte und 76 weitere Treffer vorbereitete. Kreutzer gehörte über mehrere Spielzeiten hinweg zu den Spielern mit der meisten Eiszeit. Seine Plus/Minus-Statistik von +7 unterstreicht zudem seine solide Defensivarbeit in dieser Zeit.

„Mit Gregory verlieren wir eine wichtige Stütze unserer Abwehr, die es zu ersetzen gilt. Gregory hat stets vollen Einsatz, bei einer Unmenge an Eiszeit, für die Eispiraten gezeigt und dafür gilt es Danke zu sagen“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Gregory Kreutzer für seinen Einsatz und seine Leistungen auf sowie neben dem Eis und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.