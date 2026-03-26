Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau Gregory Kreutzer verlässt die Eispiraten Crimmitschau
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Gregory Kreutzer verlässt die Eispiraten Crimmitschau

Deutsch-Amerikaner schließt sich einem anderen Club an

26. März 20261 Mins read91
Share
Gregory Kreutzer von den Eispiraten Crimmitschau - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau und Verteidiger Gregory Kreutzer werden künftig getrennte Wege gehen.

Der deutsch-amerikanische Abwehrspieler wird sich nach insgesamt vier Jahren im Trikot der Westsachsen einem neuen Club anschließen und steht in der kommenden Saison somit nicht mehr im Kader der Eispiraten.

Kreutzer kam im Jahr 2021 zunächst als Förderlizenzspieler der Fischtown Pinguins erstmals nach Crimmitschau. Über Bremerhaven entwickelte sich der Verteidiger zunächst in der PENNY DEL weiter und unterschrieb 2023 schließlich einen festen Vertrag bei den Eispiraten. Insgesamt absolvierte der 25-Jährige 194 Spiele in der DEL2, in denen er 13 Tore erzielte und 76 weitere Treffer vorbereitete. Kreutzer gehörte über mehrere Spielzeiten hinweg zu den Spielern mit der meisten Eiszeit. Seine Plus/Minus-Statistik von +7 unterstreicht zudem seine solide Defensivarbeit in dieser Zeit.

„Mit Gregory verlieren wir eine wichtige Stütze unserer Abwehr, die es zu ersetzen gilt. Gregory hat stets vollen Einsatz, bei einer Unmenge an Eiszeit, für die Eispiraten gezeigt und dafür gilt es Danke zu sagen“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Die Eispiraten Crimmitschau bedanken sich bei Gregory Kreutzer für seinen Einsatz und seine Leistungen auf sowie neben dem Eis und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
2138
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Dresdner Eislöwen verabschieden mehrere Spieler

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresdner Eislöwen verabschieden mehrere Spieler

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen nutzen die Saisonabschlussveranstaltung am Freitag, 27....

By26. März 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

„Die ganze Atmosphäre ist einfach ansteckend!“ – Sebastian Streu verlängert bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können eine weitere wichtige Personalentscheidung für...

By26. März 2026
Iserlohn RoostersTransfer-News

Jetzt auch offiziell: Dennis Lobach wird ein Rooster

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur...

By26. März 2026
SC LangenthalTransfer-News

Langenthal: Krähenbühl und Holstein bleiben

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerungen von Aron...

By26. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten