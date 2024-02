Greg Poss: „Wir sind mit dem Sieg sicher unter den ersten 10, wollen aber nun auch den nÃ¤chsten Schritt machen“ – Pinguine mit fÃ¼nftem Sieg in Folge

Krefeld. (RS) Nach vier Siegen in Folge haben die Pinguine Witterung zu Platz 6 aufgenommen. Der heutige Gegner hingegen hat mit Platz 4 den...

Krefeld. (RS) Nach vier Siegen in Folge haben die Pinguine Witterung zu Platz 6 aufgenommen.

Der heutige Gegner hingegen hat mit Platz 4 den Tabellenplatz inne, auf den an der Westparkstraße noch spekuliert wird.

Beide Teams lieferten einen tollen ersten Abschnitt mit vielen gelungenen Szenen vor den Toren. Koskenkorva hatte in Überzahl für die Niederbayern freie Schussbahn, doch Felix Bick rettete mit seiner Gesichtsmaske (2.). Wenig später startete Mike Fischer einen Alleingang, als er an der blauen aufmerksam war und dem Verteidiger die Scheibe abnahm. Jonas Langmann rettete für Landshut. In der 19. Minute war es Fischer, der sehr stark defensiv im eigenen Drittel agierte und mit seinem Zuspiel Jerome Flaake ins Spiel brachte. Flaake zog von der Außenbahn Richtung Tor und passte quer auf Niederberger, der mühelos das 1-0 erzielen konnte.

Im Mittelabschnitt verpasste Andreas Schwarz mit einem Schuss an den Pfosten den Ausgleich. In einem weiteren Überzahlspiel ließen die Seidenstädter wenig zu. Im Gegenteil: Mike Fischer klaute sich die Scheibe und startete einen Alleingang, den er mit dem Treffer zum 2-0 beendete (29). Wenig später waren die Schwarz-Gelben in Überzahl, die aber 10 Sekunden später bereits beendet war. Über Riefers und Flaake kam die Scheibe vor den Torraum von Langmann und Alex Weiß netzte zum 3-0 ein (31.). Der EVL spielte eigentlich ein gutes Auswärtsspiel, doch bei ihren Schüssen war zumeist ein Krefelder Gegenspieler zur Stelle oder als letzte Instanz Felix Bick, der ein überragendes Spiel ablieferte.

Im Schlussabschnitt beschränkten sich die Seidenstädter darauf ihre Führung zu verteidigen und gemeinsam ihrem Torhüter den Shutout zu sichern.

Am Sonntag geht es für Kontrahenten von heute mit schweren Aufgaben weiter. Krefeld reist zum Tabellenzweiten nach Regensburg und Landshut erwartet zu Hause den Spitzenreiter aus Kassel.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EV Landshut 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Buschmann, Ehrhoff; Leitner, Gotz; Trinkberger, Riefers; Söll – Marcinew, Matsumoto, MacDonald; Niederberger, Fischer, Flaake; Kuhnekath, Kretschmann, Weiß; Niedenz, Wagner, Junemann.

Trainer: Greg Poss.

EV Landshut: Langmann (Vogl) – Echtler, Zitterbart; Schwarz, Bergman; Schmidt, Brandl T; Reich – Zucker, Koskenkorva, Cameron; Tonge, Stieler, McLellan; Zientek, Kornelli, Seidl; Schitz, Brandl L, Drothen.

Trainer: Heiko Vogler.

Statistik:

Tore: 1:0 (18:54) Niederberger (Flaake/Fischer), 2:0 (28:05) Fischer UZ4-5, 3:0 (30:45) Weiß (Riefers/Flaake) PP5-4,

Strafminuten: Krefeld 19, Landshut 13

Schiedsrichter: Steingross/Cespiva.

Zuschauer: 6.187

Stimmen zum Spiel

Greg Poss Das war eine tolle Kulisse heute! Es hat eine Menge Spaß gemacht zu sehen, wie unsere Mannschaft von den Fans nach vorne gepeitscht wurde. Wir wissen, dass Landshut eine sehr gute, kampfstarke Mannschaft ist. Unser Unterzahlspiel war heute sehr wichtig. Herbert Hohenberger macht hier mit dem Special Team eine sehr gute Arbeit. Wir sind glücklich über die Punkte. Jetzt geht es am Sonntag nach Regensburg, wo wir an diese Leistung anknüpfen müssen. Wir sind mit dem Sieg sicher unter den ersten 10, wollen aber nun auch den nächsten Schritt machen.

Mike Fischer Das war heute schon mal ein Vorgeschmack auf die Playoffs! Beide Teams haben sich nichts gegeben, es wurde um jede Scheibe gekämpft, jeder Zweikampf wurde zuende geführt. Wir haben zu den richtigen und wichtigen Momenten die Tore geschossen. Sowohl in Unterzahl als auch im Powerplay. Unsere Special Teams haben gut funktioniert. Das war der Schlüssel zum Erfolg.