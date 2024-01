Greg Poss: „Wir haben es den Freiburgern viel zu einfach gemacht“ – Freiburg stoppt mit bester Saisonleistung Krefelder Siegesserie

Krefeld.(RS) Die Pinguine entführten am Freitag mit einem dezimierten Kader drei Punkte aus Kassel. Heute kam mit dem EHC Freiburg ein Gegner an die...

Heute kam mit dem EHC Freiburg ein Gegner an die Westparkstraße, der auf Platz 10 liegend den Abstand auf die Schwarz-Gelben verkürzen möchte. Vor der Begegnung lag der KEV mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 7.

Im Line-Up der Schwarz-Gelben gab es zu Freitag einige Veränderungen.

Mit Niederberger, Fischer, Ehrhoff und Matsumoto meldeten sich gleich vier etablierte Stammkräfte zurück, die am Freitag noch passen mussten. Dafür waren Söll, Wagner, Junemann und Focks nicht im Kader. Im Tor stand Hendrik Hane, für ihn war Matthias Bittner im Austausch als Backup mit der DEG in Iserlohn aktiv.

Hane hütete damit zum dritten Mal in dieser Saison das Tor der Seidenstädter. Um auch in den Playoffs für Krefeld spielberechtigt zu sein, fehlen ihm noch zwei weitere Spiele.

Seine Vorderleute starteten mit viel Druck und Selbstvertrauen, dass sie aus den zuletzt drei Siegen zogen. MacDonald (2.) und Flaake (5.) prüften Cerveny im Tor der Gäste. Einen ersten Warnschuss der Breisgauer konnte Hane in der 11. Minute entschärfen. Mangelnde Zuordnung im Krefelder Defensivverbund sorgte wenig später für die Führung der Gäste durch Eero Elo, sein Schuss wurde abgefälscht und rutschte an Hane vorbei zum 0-1 (11.). 128 Sekunden später konnte der Krefelder Schlussmann den ersten Schuss nur prallen lassen, der Nachschuss ins leere Tor zum 0-2 war für Simon Danner kein Problem.

In der 16. Minute landete ein Schlagschuss von Erik Buschmann an der Latte. Der Freiburger Topscorer Parker Bowles verpasste kurz darauf den dritten Treffer für seine Farben.

Im Mittelabschnitt gab es 4 Strafzeiten gegen die Südbadender, zwei davon wussten die Pinguine zu nutzen. Ein Schuss von Christian Ehrhoff fand den Weg an allen Spielern vor dem Torraum vorbei zum 1-2 (29.). In der 34. Minute verlor Alex Weiß die Scheibe im eigenen Drittel. Der Schuss der Gäste ging zwar am Tor vorbei, kam aber auf der anderen Seite direkt auf die Kelle von Bowles der zum 1-3 traf. Ein weiteres Überzahlspiel brachte erneut Ehrhoff in Schussposition. Diesmal sprang Lessio vor dem Torhüter hoch und der Puck rutschte flach zum 2-3 ins Tor (38.)

Der Schlussabschnitt startete mit einer Rauferei zwischen Matsumoto und Bowles für die beide auf die Strafbank mussten. Die Pinguine versuchten vieles im letzten Abschnitt, agierten allerdings umständlich und glücklos. Die Gäste spielten clever und wussten ihre Chancen besser zu nutzen. Das 2-4 durch Makuzki in der 50. Minute schien den Schwarz-Gelben letztlich den Glauben in die eigene Stärke genommen zu haben. Das 2-5 ins verwaiste Krefelder Tor durch Billich setzte den Schlusspunkt unter eine starke Auswärtsleistung der Wölfe und wieder einmal ein Spiel der Pinguine, in dem sie nicht über 60 Minuten überzeugen konnten.

Mit den 5.315 Besuchern in der Arena knackte man am 42. Spieltag die Marke von 100.000 Gästen bei den Heimspielen in Krefeld.

Für die Pinguine geht es bereits am Dienstag gegen die Starbulls aus Rosenheim weiter, während die Freiburger zu Hause die Kassel Huskies erwarten.

Stimmen zum Spiel









Jerome Flaake „Die Niederlage schmerzt. Wir haben einfache Tore zugelassen, Freiburg die Tore regelrecht geschenkt. Wir waren nicht bereit, obwohl Freiburg eine lange Anreise hatte. Wir haben defensiv nicht gut gestanden und die Wölfe haben es eiskalt ausgenutzt.“

Leon Niederberger „Mit drei Siegen im Rücken und vor über 5000 Zuschauern an einem Sonntag, über 100000 Zuschauern in der Saison, tut so eine Niederlage natürlich doppelt weh – für den Punktestand und für unsere Fans, die in dieser Saison mehr als loyal sind. Ich ärgere mich darüber, dass wir es immer noch nicht schaffen konstant unsere Leistung zu bringen und Punkte zu sammeln. Zurückblickend hatten wir das Spiel im ersten Drittel schon verloren. Wir kannten den Gameplan der Freiburger, waren aber zu faul in der Verteidigungszone die Basics zu machen. Das kostet gegen jeden Gegner Punkte und heute hat es uns das Genick gebrochen.“

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EHC Freiburg 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Hane (Schulte) – Trinkberger, Riefers; Leitner, Gotz; Buschmann, Ehrhoff– Kuhnekath, Matsumoto, Miller; Cerny, Weiß, MacDonald; Lessio, Marcinew, Flaake; Niedenz, Fischer, Niederberger.

Trainer: Greg Poss.

EHC Freiburg: Cerveny (Zabolotny) – Ventela, Neher; Gretz, Pokorny; Hochreither, Roach – Bowles, Master, Elo; Hahn, Linsenmaier, Billich; Makuzki, Klos, Buchner; Bongers, Hon, Danner.

Trainer: Timo Saarikoski.

Statistik:

Tore: 0:1 (10:23) Elo (Roach), 0:2 (12:31) Danner (Hon/Bongers), 1:2 (28:14) Ehrhoff (Marcinew) PP5-4, 1:3 (33:54) Bowles (Elo/Master), 2:3 (38:00) Ehrhoff (Riefers/Marcinew) PP5-4, 2:4 (49:06) Makuzki (Klos/Danner), 2:5 (57:42) Billich (Hon/Cerveny) EN,

Strafminuten: Krefeld 8, Freiburg 12

Schiedsrichter: Todam/Laudan

Zuschauer: 5.315