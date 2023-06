Grefrather Kapitäns-Trio bleibt an Bord

Grefrath. (PM GEG) Während die Sommerferien unmittelbar bevorstehen, laufen bei der Grefrather EG die Saisonvorbereitungen bereits auf Hochtouren. Auch die Kaderplanungen für die Ende...

Grefrath. (PM GEG) Während die Sommerferien unmittelbar bevorstehen, laufen bei der Grefrather EG die Saisonvorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Auch die Kaderplanungen für die Ende September beginnende neue Eishockey-Saison werden inzwischen konkreter. Mit Team-Captain Andreas Bergmann und seinen beides Stellvertretern Tilo Schwittek und Stefan Bronischewski bleibt das bisherige Kapitäns-Trio an Bord und bildet somit die ersten wichtigen Säulen des Landesliga-Kaders 2023/24.

Wenn eine Name untrennbar mit dem Grefrath Phoenix verbunden ist, dann ist es Andreas Bergmann. Bereits seit 2010/11, als die GEG nach ihrer Gründung in ihre erste Spielzeit ging, führt Bergmann die Blau-Gelben als Kapitän auf’s Eis. Über die Jahre folgten 275 Pflichtspiele in Landesliga, Regionalliga und Oberliga im Phoenix-Trikot, in denen dem Angreifer 104 Tore und 216 Assists gelangen. Mit insgesamt 320 Scorerpunkten führt der gebürtige Düsseldorfer nach wie vor die vereinsinterne Scorer-Wertung an. Zudem gilt Bergmann als ausgezeichneter Bully-Spezialist.

Nun geht der inzwischen 41-jährige Routinier bereits in seine 14. Spielzeit für das Team von der Niers. Dass Andreas Bergmann auch jenseits der 40 noch nicht zum „Alten Eisen“ gehört, ist für GEG-Trainer Joschua Schmitz keine Frage: „Bergi ist eines der Herzstücke unserer Mannschaft, ein Charakter-Typ, ein richtiger Capitano halt. Sowohl auf dem Eis, als auch in der Kabine hat er eine absolute Führungsrolle und ist immens wichtig für’s Team. Von seiner enormen Erfahrung profitieren nicht zuletzt unsere jungen Spieler enorm“.

Auch seine beiden Assistenten Tilo Schwittek und Stefan Bronischewski zählen mit 29 bzw. 31 Jahren zu den erfahrenen Führungskräften im Team. Die beiden Verteidiger mit Regional- und Oberliga-Erfahrung sollen auch in der kommenden Saison für Stabilität vor dem eigenen Tor sorgen und es den gegnerischen Angreifern möglichst schwer machen zum Abschluss zu kommen. „Tilo ist ein unglaublich guter Leader, der sowohl innerhalb der Mannschaft aber auch abseits des Eises jede Menge Verantwortung übernimmt“, ist Joschua Schmitz froh, auch in der kommenden Spielzeit auf die Dienste des Defensivspezialisten zurückgreifen zu können. Nicht zuletzt weil der Coach neben seinen Führungsqualitäten auch die positiven Impulse für die jungen Nachwuchskräfte zu schätzen weiß: „Tilo hat zusammen mit Justus Sperling eine starkes Verteidiger-Pärchen gebildet. Justus hat enorm davon profitiert, dass Tilo viel mit ihm gesprochen, ihm viel erklärt und mit ihm eingeübt hat“.

Auch Stefan Bronischewski soll weiterhin die gewohnt tragende Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen: „Broni ist ein absolut positiver Typ, der der Mannschaft ungeheuer gut tut. Genau wie Tilo Schwittek ist er besonders in den Über- und Unterzahlsituationen enorm wichtig für unser Spiel und sorgt zudem für Torgefahr von der Blauen Linie“.

Nachdem das Führungstrio seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat, sollen nun zeitnah die nächsten Personalentscheidungen bekannt gegeben werden. Bereits in der kommende Woche möchte der Verein den ersten Neuzugang präsentieren.

2037 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.