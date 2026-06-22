Grefrather EG verstärkt Trainerteam: Jörg Parschill wird Co-Trainer des Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG setzt bei den Vorbereitungen auf die kommende Regionalliga-Saison den nächsten wichtigen Baustein.

Mit Jörg Parschill erhält Headcoach Christian Tebbe einen erfahrenen Co-Trainer an seine Seite. Der ehemalige Deutsche Meister bringt nicht nur langjährige Erfahrung aus dem Leistungs- und Nachwuchseishockey mit, sondern ist dem Grefrather Eishockey seit seiner Kindheit eng verbunden.

Für Parschill ist die Rückkehr in verantwortlicher Funktion alles andere als Neuland. Bereits als sechsjähriger Junge schnürte er in Grefrath die Schlittschuhe, ehe ihn sein Weg über den Nachwuchs des Kölner EC bis in die Bundesliga führte. Dort gehörte er 1984 zum Meisterkader der Kölner Haie und spielte mit Größen des deutschen Eishockeys wie Udo Kießling, Gerd Truntschka und Uwe Krupp zusammen. Weitere Stationen seiner aktiven Laufbahn waren der Krefelder EV in der 2. Bundesliga sowie der Dinslakener EC in der Oberliga.

Auch als Spieler trug Parschill das Trikot des damaligen Grefrather EC. In den Spielzeiten 1984/85 sowie von 1988 bis 1990 stand er für die Blau-Gelben in der Oberliga auf dem Eis, bevor er seine aktive Karriere bereits im Alter von 27 Jahren beendete.

Dem Grefrather Eishockey blieb Jörg Parschill jedoch stets verbunden, nicht zuletzt weil Sohn Max selbst sämtliche Nachwuchs-Teams der GEG bis hin zur 1. Mannschaft durchlief. Zwischen 2013 und 2016 arbeitete Jörg Parschill erfolgreich als Co-Trainer im Nachwuchsbereich der Grefrather EG und war in der Saison 2023/24 bereits Teil des Trainerteams des Phoenix.

Headcoach Christian Tebbe freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Assistenten: „Ich freue mich riesig, Jörg Parschill als Co-Trainer an meiner Seite zu haben. Jörg ist nicht nur ein hervorragender Eishockey-Fachmann, sondern auch eine Persönlichkeit, die unseren Sport in Grefrath über viele Jahre hinweg auf und neben dem Eis geprägt hat. Seine Erfahrungen aus dem Spitzensport und als Deutscher Meister sind für unsere Mannschaft unglaublich wertvoll.“

Besonders schätzt Tebbe die Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und Vereinsverbundenheit: „Man merkt sofort, wie sehr ihm der Verein und die Entwicklung der Spieler am Herzen liegen. Ich bin überzeugt, dass wir uns fachlich und menschlich hervorragend ergänzen werden. Unsere Spieler, aber auch ich selbst, werden von seinem Wissen, seiner Erfahrung und seiner Leidenschaft für das Eishockey enorm profitieren.“

Auch Parschill blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim Phoenix: „Es ist sehr spannend, in einem ambitionierten Verein mit jungen und talentierten Spielern vor tollen Fans zu arbeiten. Wir werden an allen Mannschaftsteilen arbeiten und versuchen, unser Spiel mit und ohne Scheibe weiter zu verbessern.“

Dabei sieht der neue Co-Trainer seine Rolle nicht nur in der sportlichen Entwicklung der Mannschaft, sondern auch als Ansprechpartner für das gesamte Team: „Ich werde für alle ein offenes Ohr haben, gleichzeitig aber auch Leistung, Disziplin und Einsatzbereitschaft einfordern. Unseren Headcoach werde ich bestmöglich unterstützen und gleichzeitig eigene Ideen einbringen.“

Während die Trainerbesetzung damit einen weiteren wichtigen Baustein erhält, arbeitet die Mannschaft derzeit bei hochsommerlichen Temperaturen intensiv an den körperlichen Grundlagen für die neue Spielzeit. Die Eiszeit soll voraussichtlich Ende September beginnen. Parallel dazu laufen die Kaderplanungen auf Hochtouren. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Mit der Verpflichtung von Jörg Parschill gewinnt die Grefrather EG nicht nur einen erfahrenen Eishockey-Fachmann, sondern auch eine Persönlichkeit, die den Verein und seine Werte seit jeher kennt und lebt – beste Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Phoenix in der Regionalliga.

Seine Spielerkarriere in Zahlen

Source: Jörg Parschill @ Elite Prospects

267 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro