Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Grefrather EG Grefrather EG stellt weitere Weichen für die Zukunft – Neue 1b-Mannschaft als zentrales Entwicklungsprojekt
Grefrather EG

Grefrather EG stellt weitere Weichen für die Zukunft – Neue 1b-Mannschaft als zentrales Entwicklungsprojekt

27. Juni 20262 Mins read71
Share
Kai Weber trainiert künftig die 1b der Grefrather EG, welche in der Bezirksliga NRW an den Start gehen wird - © Grefrtaher EG
Share

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG setzt ein klares Zeichen für die Zukunft und erweitert zur Saison 2026/27 ihre sportliche Struktur.

Neben der ersten Mannschaft, die weiterhin in der Regionalliga antritt, wird erstmals eine 1b-Mannschaft in der Bezirksliga an den Start gehen. Mit diesem Schritt verfolgt der Verein konsequent seine langfristige sportliche Ausrichtung und schafft neue Perspektiven für Spielerinnen und Spieler aller Bereiche.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird künftig keine eigenständige U20-Mannschaft mehr gemeldet. Stattdessen erhalten Nachwuchsspieler die Möglichkeit, frühzeitig im Seniorenbereich Fuß zu fassen. Ziel ist es, junge Talente gezielt an das höhere Spielniveau heranzuführen und ihnen durch regelmäßige Einsätze im Seniorenbereich wertvolle Erfahrung zu ermöglichen.

„Wir möchten unseren Nachwuchsspielern den Schritt in den Seniorenbereich so einfach wie möglich machen und gleichzeitig unseren Damenbereich weiter integrieren und stärken. Die neue 1b ist für uns ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Vereins“, erklärt der Sportliche Leiter Christian Tebbe.

Die neue Bezirksliga-Mannschaft wird dabei bewusst breit aufgestellt: Neben ehemaligen U20-Spielern gehören auch Akteure aus der Region sowie Spielerinnen der Damenmannschaft zum Kader. Trainiert wird das Team von Kai Weber, der parallel weiterhin als Spieler für die Regionalliga-Mannschaft aktiv bleibt. Diese enge Verzahnung soll den Austausch zwischen den Teams fördern und flexible Einsatzmöglichkeiten schaffen.

Ein weiterer zentraler Aspekt der neuen Struktur ist die Schaffung einer nachhaltigen sportlichen Perspektive. Spieler, die dem Nachwuchsbereich entwachsen sind, bislang jedoch keinen Platz im Regionalliga-Team finden, erhalten ebenso eine neue sportliche Heimat wie Akteure, die weiterhin ambitioniert Eishockey spielen möchten, ohne auf höchstem Niveau aktiv zu sein.
„Nach den Junioren war für viele dann einfach Schluss im Verein. Die Spieler sind entweder gewechselt oder haben sogar komplett mit dem Sport aufgehört. Das wollen wir künftig verhindern“, so Tebbe weiter.

Mit der Einführung der 1b-Mannschaft verfolgt die Grefrather EG nicht nur sportliche Ziele, sondern stärkt auch gezielt den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Der „One Club“-Gedanke rückt dabei noch stärker in den Fokus: Nachwuchs-, Damen- und Seniorenbereich wachsen enger zusammen und bilden künftig eine noch stärkere Einheit.

Die neue Struktur soll langfristig dazu beitragen, Talente im Verein zu halten, individuelle Entwicklungen zu fördern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit aller Mannschaften nachhaltig zu sichern. Mit diesem Schritt geht die Grefrather EG konsequent den nächsten Entwicklungsschritt und stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
337
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Ice Aliens belegen auch die zweite EU-Import-Stelle mit einem jungen finnischen Stürmer

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Grefrather EGTransfer-News

Grefrath Phoenix setzt weiter auf Marlon Alves de Lima

Grefrath. (PM Phoenix) Der Grefrath Phoenix kann eine wichtige Personalentscheidung für die...

By25. Juni 2026
Grefrather EGTransfer-News

Grefrather EG verstärkt Trainerteam: Jörg Parschill wird Co-Trainer des Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG setzt bei den Vorbereitungen auf die...

By22. Juni 2026
Grefrather EGInterviewsTransfer-News

„Wenn ich weiterspiele, dann nur in Grefrath“ – Sven Schiefner bleibt ein Phoenix

Grefrath. (PM GEG) Die Kaderplanung der Grefrather EG für die Regionalliga-Saison 2026/27...

By19. Juni 2026
Grefrather EGTransfer-News

Phoenix-DNA pur: Maximilian Parschill bleibt der Grefrather EG treu

Grefrath. (PM GEG) Die Kaderplanungen der Grefrather EG für die kommende Regionalliga-Saison...

By6. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten