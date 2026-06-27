Grefrather EG stellt weitere Weichen für die Zukunft – Neue 1b-Mannschaft als zentrales Entwicklungsprojekt

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG setzt ein klares Zeichen für die Zukunft und erweitert zur Saison 2026/27 ihre sportliche Struktur.

Neben der ersten Mannschaft, die weiterhin in der Regionalliga antritt, wird erstmals eine 1b-Mannschaft in der Bezirksliga an den Start gehen. Mit diesem Schritt verfolgt der Verein konsequent seine langfristige sportliche Ausrichtung und schafft neue Perspektiven für Spielerinnen und Spieler aller Bereiche.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird künftig keine eigenständige U20-Mannschaft mehr gemeldet. Stattdessen erhalten Nachwuchsspieler die Möglichkeit, frühzeitig im Seniorenbereich Fuß zu fassen. Ziel ist es, junge Talente gezielt an das höhere Spielniveau heranzuführen und ihnen durch regelmäßige Einsätze im Seniorenbereich wertvolle Erfahrung zu ermöglichen.

„Wir möchten unseren Nachwuchsspielern den Schritt in den Seniorenbereich so einfach wie möglich machen und gleichzeitig unseren Damenbereich weiter integrieren und stärken. Die neue 1b ist für uns ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Vereins“, erklärt der Sportliche Leiter Christian Tebbe.

Die neue Bezirksliga-Mannschaft wird dabei bewusst breit aufgestellt: Neben ehemaligen U20-Spielern gehören auch Akteure aus der Region sowie Spielerinnen der Damenmannschaft zum Kader. Trainiert wird das Team von Kai Weber, der parallel weiterhin als Spieler für die Regionalliga-Mannschaft aktiv bleibt. Diese enge Verzahnung soll den Austausch zwischen den Teams fördern und flexible Einsatzmöglichkeiten schaffen.

Ein weiterer zentraler Aspekt der neuen Struktur ist die Schaffung einer nachhaltigen sportlichen Perspektive. Spieler, die dem Nachwuchsbereich entwachsen sind, bislang jedoch keinen Platz im Regionalliga-Team finden, erhalten ebenso eine neue sportliche Heimat wie Akteure, die weiterhin ambitioniert Eishockey spielen möchten, ohne auf höchstem Niveau aktiv zu sein.

„Nach den Junioren war für viele dann einfach Schluss im Verein. Die Spieler sind entweder gewechselt oder haben sogar komplett mit dem Sport aufgehört. Das wollen wir künftig verhindern“, so Tebbe weiter.

Mit der Einführung der 1b-Mannschaft verfolgt die Grefrather EG nicht nur sportliche Ziele, sondern stärkt auch gezielt den Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Der „One Club“-Gedanke rückt dabei noch stärker in den Fokus: Nachwuchs-, Damen- und Seniorenbereich wachsen enger zusammen und bilden künftig eine noch stärkere Einheit.

Die neue Struktur soll langfristig dazu beitragen, Talente im Verein zu halten, individuelle Entwicklungen zu fördern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit aller Mannschaften nachhaltig zu sichern. Mit diesem Schritt geht die Grefrather EG konsequent den nächsten Entwicklungsschritt und stellt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

337 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro