Grefrather EG meldet für Landesliga – Neuzugang aus Krefeld für die Defensive

Grefrath. (PM GEG) Für die Verantwortlichen der Grefrather EG war es bislang eine durchaus ereignisreiche Woche.

Auf der Arbeitstagung des Eishockey-Landesverbandes haben die Blau-Gelben erneut für die Landesliga gemeldet. Auch auf der Personal-Ebene wurden weitere Entscheidungen getroffen: Mit Verteidiger Benedikt Pricken vom Krefelder EV präsentiert die GEG ihren vierten Neuzugang der Saison – gibt jedoch auch zwei Spieler-Abgänge bekannt.

„Jetzt sind wir einen wichtigen Planungsschritt weiter“, meinte GEG-Trainer Joschua Schmitz nach der Arbeitstagung des Eishockey-Landesverbandes am vergangenen Samstag in Düsseldorf, auf welcher die Ligeneinteilung und der jeweilige Spielmodus für die NRW-Eishockey-Vereine festgelegt wurden. Entsprechend ihrer sportlichen Qualifikation hat das Team von der Niers erneut für die Landesliga gemeldet und trifft dort bei unverändertem Spielmodus in einer Einfachrunde jeweils mit Hin- und Rückspiel auf sieben weitere Teams. Neben den Vorjahresteilnehmern Black Tigers Moers, den Rheine IceCats und den Hammer Eisbären 1b rücken aus der Bezirksliga mit Meister Neusser EV 1b, den Dinslakener Kobras, den Grizzlys Bergkamen und dem Herner EV 1b vier ambitionierte Aufsteiger nach, so dass die Landesliga 2023/24 sportlich sehr ausgeglichen sein dürfte.

Um den Landesliga-Meister zu ermitteln, folgen auf die bis Ende Januar beendete Einfachrunde Playoff-Spiele im Modus „Best oft three“.

Dass der Grefrath Phoenix in dieser Saison ebenfalls im oberen Tabellenbereich mitmischen möchte, hat GEG-Coach Joschua Schmitz längst durchblicken lassen. Der hierfür benötigte schlagkräftige Kader nimmt unterdessen weiter Kontur an. Vom Krefelder EV wechselt Benedikt Pricken an die Grefrather Stadionstraße. Der 20-jährige Verteidiger hat beim KEV sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen und kam 55 Mal in der DNL, der höchsten deutschen Junioren-Spielklasse zum Einsatz. 2022/23 folgte dann der Wechsel ins Senioren-Eishockey, wo Pricken zunächst eine Handverletzung zurückwarf, im Saisonverlauf dann jedoch auf fünf Regionalliga-Spiele für die Ratinger IceAliens, sowie 10 Einsätze für das Krefelder Oberliga-Team kam.

Aufgrund des Rückzugs der Seidenstädter vom Spielbetrieb der dritten Liga sucht der vom Spieltyp her recht offensiv ausgerichtete Verteidiger und angehende Polizist nun zwei Spielklassen tiefer die sportliche Herausforderung beim Grefrath Phoenix: „Ich habe mich vom ersten Training an beim Phoenix wohl und gut integriert gefühlt. Sowohl die Mannschaft, als auch das Trainer- und Betreuer-Team sind top motiviert und haben es mir sehr leicht gemacht, mich gut einfinden zu können“, so Benedikt Prickens erster Eindruck.

Über seine persönlichen Ziele mit der GEG verrät er folgendes: „Ich möchte mich schnellstmöglich an die für mich neue Liga gewöhnen. Neben meiner persönlichen Entwicklung möchte ich mich optimal für die Mannschaft einbringen und dazu beitragen, die Ziele, die wir uns als Team für die kommende Saison gesteckt haben, zu erreichen.

Trainer Joschua Schmitz ist von den Fähigkeiten seines Neuzugans überzeugt: „Benedikt ist ein ehrgeiziger, schneller, dazu sehr beweglicher und athletischer Verteidiger. Er sucht immer wieder auch offensive Aktionen, kann den ersten Pass spielen und auch mal mit nach Vorne gehen. Er durfte in Ratingen und Krefeld bereits einige Erfahrungen im Senioren-Eishockey sammeln und wird uns sicherlich weiterhelfen können“, so Schmitz.

Benedikt Pricken wird beim Phoenix künftig das Trikot mit der Nummer 3 tragen und soll trotz seines noch jungen Alters bereits eine tragende Rolle im Grefrather Defensiv-Spiel einnehmen. „Ich schätze an Benedikt, dass er nicht der Typ Verteidiger ist, der die Scheibe einfach blind weghauen will, sondern stets versucht, die Situation möglichst spielerisch zu lösen und sauber zu spielen.

Somit wurde bereits folgender Kader bekanntgegeben

Tor: ./. –

Verteidigung: Stefan Bronischewski, Henry Karg (neu), Tilo Schwittek, Philipp von Colson, Benedikt Pricken (neu) –

Angriff: Marlon Alves de Lima (neu), Andreas Bergmann, Tobias Meertz, Max Parschill, Laurenz von Colson, Kai Weber, Brian Westerkamp (neu).

Hingegen wird Stürmer Lucas Leuschner 2023/24 nicht mehr zum Team gehören. Leuschner wechselte 2020/21 an die Niers, kam verletzungsbedingt in den letzten beiden Spielzeiten jedoch nicht zum Einsatz. Künftig ebenfalls nicht mehr für den Phoenix auflaufen wird Stürmer Justin Scholz, welcher in die Regionalliga gewechselt ist und sich dem Neusser EV angeschlossen hat. „Wir danken Lucas und Justin und wünschen Beiden alles Gute und viel Erfolg für die weitere private und sportliche Zukunft“, so Joschua Schmitz.

Sommerfest der Grefrather Eissport Gemeinschaft

Vereinsmitglieder, Fans und Interessierte sind herzlich eingeladen, wenn die Grefrather EG am Samstag, 5. August ab 15.00 Uhr zum offenen Sommerfest einlädt. Vor dem Grefrather EisSport & EventPark erwart die Besucher*Innen ein familienfreundliches und actionreiches Nachmittagsprogramm mit Bungee-run, Vier gewinnt, Bumball, Teamkatcher, Tic tac toe, einem Eishockey-Flohmarkt und Snacks zu bezahlbaren Preisen.

