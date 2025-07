Grefrath Phoenix verlÃ¤ngert mit Tillmann und Siebenmorgen

Grefrath. (PM GEG) Gute Nachrichten für alle Fans des Grefrath Phoenix: Die beiden Allrounder Maximilian Tillmann und Lukas Siebenmorgen haben ihre Zusage für die kommende Regionalliga-Saison gegeben.

Beide Spieler waren im vergangenen Sommer vom Neusser EV nach Grefrath gewechselt und entwickelten sich direkt zu wichtigen Stützen im Team von Trainer-Duo Christian Tebbe und Tilo Schwittek.

Vor allem ihre Vielseitigkeit macht die beiden 23-Jährigen so wertvoll. Tillmann, der seine Eishockey-Ausbildung beim Krefelder EV und der Düsseldorfer EG durchlief, glänzte in der abgelaufenen Spielzeit mit 12 Scorerpunkten in 13 Spielen nicht nur als offensivstarker Angreifer, sondern überzeugte auch durch seine Defensivarbeit. „Max ist der Spielertyp, den man sich als Trainer wünscht“, sagt Coach Tebbe. „Er bringt nicht nur Offensivqualitäten mit, sondern weiß auch, was es heißt, nach hinten hart zu arbeiten.“

Defensiv stark und offensiv gefährlich – das gilt auch für Lukas Siebenmorgen. Der gebürtige Krefelder kommt bereits auf über 130 Einsätze in der Regionalliga, unter anderem für die Füchse Duisburg und den Neusser EV. Als Verteidiger denkt er nicht nur ans Absichern, sondern sucht auch den schnellen Spielaufbau und setzt gezielt offensive Akzente. Für Tebbe ein wichtiger Bestandteil der Spielphilosophie: „Lukas bringt das Spiel schnell nach vorne und hat einen gewissen Offensivdrang – das passt perfekt zu uns.“

Die Entscheidung, in Grefrath zu bleiben, fiel beiden Spielern nicht schwer. „Die Stimmung bei den Heimspielen und das Miteinander im Team haben mir von Anfang an gefallen“, erklärt Siebenmorgen. Auch Tillmann ist überzeugt vom Standort Grefrath: „Die Fans hier sind super, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir so erfolgreich wie möglich sind.“

Einfach wird das nicht – denn durch den Einstieg von Diez-Limburg ist die Regionalliga in der Spitze sicherlich noch stärker besetzt als im Vorjahr. Dennoch bleibt das Ziel in Grefrath klar: die erneute Qualifikation für die Playoffs.

Bis zum Saisonstart Ende September steht für die Blau-Gelben ein intensives Sommertraining an. Gleichzeitig laufen hinter den Kulissen die Kaderplanungen auf Hochtouren. Mit Maximilian Tillmann und Lukas Siebenmorgen bleiben zwei Schlüsselspieler weiterhin an Bord – ein wichtiges Signal für den Grefrath Phoenix.

