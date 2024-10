Grefrath Phoenix startet in die Regionalliga-Saison

Grefrath. (PM GEG) Mannschaft und Fans haben diesem Tag gleichermaßen entgegengefiebert, denn am Sonntag, 06. Oktober startet die Grefrather EG um 18:00 Uhr mit...

Grefrath. (PM GEG) Mannschaft und Fans haben diesem Tag gleichermaßen entgegengefiebert, denn am Sonntag, 06. Oktober startet die Grefrather EG um 18:00 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim ESV Bergkamen in die neue Eishockey-Saison.

Mit den „Grizzlys“ bekommen es die Blau-Gelben gleich zum Saisonauftakt mit einem starken und ambitionierten Gegner zu tun.

Es ist nicht unbedingt der Lieblingsgegner des Phoenix. In der Vorsaison schafften die Grizzlys als Aufsteiger den Durchmarsch und sicherten sich auf Anhieb den Landesliga-Meistertitel. In zwei packenden und umkämpften Begegnungen um die Tabellenspitze blieben jeweils die Ruhrstädter mit 6:5 und 3:2 knapper Sieger, so dass sich der Phoenix schließlich nach der Hauptrunde mit Platz 2 begnügen musste. Auch im Rahmen der Saisonvorbereitung für die aktuelle Spielzeit trafen beide Teams bereits aufeinander und auch in diesem Vergleich hatten die Grizzlys gegen eine ersatzgeschwächte Grefrather Mannschaft mit 5:2 die Nase vorne. Während es für die GEG das erste Saisonspiel ist, hat der ESV mit einem Auswärtserfolg in Dinslaken bereits die ersten Regionalliga-Punkte eingefahren.

Doch auch, wenn die Ergebnisse der letzten Begegnungen eher für Bergkamen sprechen, sieht das Grefrather Trainer Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe das Team von der Niers zum Saisonauftakt am Sonntag keinesfalls chancenlos. Christian Tebbe: „Bergkamen hat eine sehr starke Mannschaft zusammen. Die Grizzlys verfügen über viele auch Regionalliga erfahrene Spieler mit einer enormen Offensiv-Stärke. Aber auch wir starten mit einer hoch motivierten Truppe in die Runde. Jeder einzelne aus dem gesamten Team fiebert dem Saisonstart entgegen. ‚Endlich ist es soweit’ hören wir aus jeder Ecke der Kabine. Nach langer Zeit, viel zu langer Zeit, stehen wir endlich wieder auf heimischem Eis. Der Sommer war für die Jungs hart und intensiv, aber Athletik-Trainer Dragan Pantic hat aus allen Jungs das Beste herausgeholt, so dass bis auf die Verletzten Marlon Alves de Lima und Brian Westerkamp alle fit sind und es endlich losgehen kann. Die Vorbereitung auf dem Eis verlief gut und wir sind zufrieden. Aus der Vorbereitungszeit und besonders aus den Testspielen konnten wir sowohl positive, als auch negative Schlüsse ziehen, die wir aktuell noch verarbeiten.

Es wird ganz sicher in der starken Regionalliga keine leichte Saison werden, aber das ist jedem einzelnen im Team bewusst. Jeder Einzelne freut sich auf diese Herausforderung“.

Ohne diese konkret zu benennen, sieht Trainer Tebbe drei Teams, die ein Stück weit außer Konkurrenz spielen dürften: „Es wird spannend. In der Liga gibt es jedoch ganz klar drei Topfavoriten, auch wenn diese selbst es zum Teil nicht so sehen. Die Saison wird hart und lang, jedes Spiel wird ein harter Kampf und aus diesem Grund haben wir uns bewusst wieder für einen breiten Kader entschieden. Privat und gesundheitlich kann bei jedem Spieler immer was passieren, so dass wir sicher alle Jungs brauchen werden“.

Für den Phoenix wäre der Saisonauftakt sicherlich ein guter Zeitpunk, um gegen die leicht favorisierten Grizzlys Revanche zu nehmen. Das sieht auch Christian Tebbe so: „Wir sind heiß und freuen uns auf die Saison und das erste Spiel am Sonntag in Bergkamen. Dort wollen wir den letztjährigen Landesliga-Meister direkt ärgern“.

Der Saisonauftakt:

ESV Grizzlys Bergkamen vs. Grefrath Phoenix (Sonntag, 06.10., 18:00 Uhr)