Grefrath Phoenix setzt weiter auf Marlon Alves de Lima

Grefrath. (PM Phoenix) Der Grefrath Phoenix kann eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Regionalliga-Saison vermelden: Stürmer Marlon Alves de Lima hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Blau-Gelben tragen.

Für den 22-Jährigen wird es bereits die vierte Saison an der Niers.

Seit seinem Wechsel aus dem Krefelder DNL-Team zur Saison 2023/24 hat sich der gebürtige Moerser zu einer festen Größe im Offensivspiel des Phoenix entwickelt. Mit 24 Toren und 34 Vorlagen in bislang 50 Pflichtspielen unterstreicht Alves de Lima eindrucksvoll seine sportliche Bedeutung für die Mannschaft. Dabei scheint sein Entwicklungspotenzial längst noch nicht ausgeschöpft.

Doch die Qualitäten des Angreifers gehen weit über seine Scorerpunkte hinaus. Alves de Lima gilt als einer der Mentalitätsspieler im Team, der sich trotz mehrfacher verletzungsbedingter Rückschläge immer wieder mit großem Ehrgeiz zurückgekämpft hat. Seine Vielseitigkeit, Kreativität und Spielstärke machen ihn zu einem wichtigen Baustein im System des Trainerteams um Christian Tebbe und Jörg Parschill.

Entsprechend zufrieden zeigt sich Cheftrainer Christian Tebbe mit der Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, dass Marlon seinen Vertrag beim Phoenix verlängert hat. Er ist ein extrem athletischer Stürmer, der mit seiner Agilität, Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten jederzeit den Unterschied machen kann. Darüber hinaus ist er ein absoluter Teamplayer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt.

Besonders beeindruckt mich aber seine Mentalität. Marlon hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen, hat sich jedoch jedes Mal mit großem Ehrgeiz und unbändigem Willen zurückgearbeitet. Diese Einstellung verdient höchsten Respekt und begeistert mich als Trainer enorm. Wir sind überzeugt, dass er für unser Team weiterhin ein wichtiger Baustein sein wird und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft beim Phoenix.“

Auch Alves de Lima blickt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit und sieht in der Vertragsverlängerung die richtige Entscheidung: „Ich freue mich, auch in der kommenden Saison für den Phoenix aufzulaufen. Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an positiv und wir konnten uns zum Glück schnell auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.

Die Liga wird wieder eine Herausforderung. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass wir als Team für die ein oder andere Überraschung sorgen werden. Ich persönlich möchte mit Leistung vorangehen und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.

Ich danke allen Fans für jegliche Unterstützung und hoffe, euch auch in der nächsten Saison auf der Tribüne zu sehen!“

Mit der Weiterverpflichtung von Marlon Alves de Lima sichert sich der Grefrath Phoenix nicht nur einen seiner offensivstärksten Spieler, sondern auch einen Akteur, der mit seiner Einstellung und seinem Einsatzwillen beispielhaft vorangeht. Die Kaderplanung für die neue Saison schreitet damit weiter voran – weitere Personalentscheidungen sollen bereits in Kürze folgen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marlon Alves de Lima @ Elite Prospects

314 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro