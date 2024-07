Grefrath Phoenix mit erstem Neuzugang

Grefrath. (PM GEG) „Jetzt geht es Schlag auf Schlag“ hatte GEG-Trainer Christian Tebbe bereits Anfang der Woche wissen lassen und damit eine ereignisreiche Sommerzeit...

Der in großen Teilen bereits fixe Kader für die kommende Regionalliga-Saison soll jetzt zügig bekanntgegeben und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Nun können die Blau-Gelben den ersten Neuzugang präsentieren. Max Tillmann wechselt vom Liga-Konkurrenten Neusser EV an die Niers und verstärkt den Grefrather Angriff.

„Jung, kämpferisch auf dem Eis und zudem aus unserer Region“, sind die drei Attribute, die Coach Christian Tebbe spontan über die Lippen kommen, als er auf den noch 22-jährigen Neuzugang angesprochen wird. Zudem lässt er keinen Zweifel daran, dass Max Tillmann für ihn und seinen Co Tilo Schwittek ein absoluter Wunschkandidat ist. „Wir sind sehr froh, dass wir Max überzeugen konnten, in der kommenden Saison das Phoenix-Trikot überzustreifen. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil und wird sicherlich eine Verstärkung für unser Team sein“, so der Coach und verweist dabei auf oben genannte Eigenschaften des jungen und dennoch nicht unerfahrenen Stürmers.

Auch wenn Tillmann in diesem Monat erst seinen 23. Geburtstag feiern wird, bringt er bereits die Erfahrung aus drei Regionalliga-Spielzeiten mit. Für den Neusser EV ging der gebürtige Mönchengladbacher bereits 62 mal in der höchsten NRW-Spielklasse aufs Eis, wobei ihm 9 Tore, sowie 19 weitere Torvorbereitungen gelangen. Spätestens seit der letzten Saison gehörte Tillmann mit 14 Punkten aus 21 Partien zu den absoluten Leistungsträgern der Quirinusstädter, die als Viertplatzierte eine starke Saison ablieferten. Zudem kam der ehrgeizige Angreifer in 4 Begegnungen des Neusser 1b-Teams in der Landesliga zum Einsatz, in denen ihm 5 Tore und 3 Assists gelangen. Ausgerechnet gegen Grefrath hinterließ Tillmann mit 2 Toren und einem weiteren Assist einen äußerst starken Eindruck, als der NEV einen 0:4-Rückstand zwischenzeitlich ausgleichen konnte und am Ende dem Phoenix nur denkbar knapp mit 5:7 unterlag.

Tillmann begann seine Eishockey-Ausbildung beim Neusser EV, wechselte jedoch früh zum Krefelder EV, wo er sämtliche Nachwuchs-Spielklassen durchlief. 2019/20 schloss er sich schließlich dem DNL-Team der Düsseldorfer EG an. Von dort führte ihn sein Weg zurück zum rheinischen Nachbarn nach Neuss, wo er 2021/22 seine erste Saison im Senioren-Eishockey bestritt. Beim Phoenix wird Max Tillmann künftig mit der Nummer 95 auflaufen und in seine vierte Regionalliga-Spielzeit gehen.

„Max passt perfekt ins Team, wo er sich auch seit Beginn des Sommertrainings top integriert hat“, lobt Tebbe den guten Start seines Neuzugangs. „Wie viele junge Spieler, wird auch Max bei uns die Chance bekommen, Verantwortung zu übernehmen und eine tragende Rolle zu spielen. Zudem traue ich ihm absolut noch den einen oder anderen weiteren Entwicklungsschritt zu“.

Tillmann selbst freut sich ebenfalls, künftig für den Phoenix auf Torejagd zu gehen und verrät auch, was für ihn ausschlaggebend war, an die Niers zu wechseln: „Ich habe mir hier in der letzten Saison schon einige Spiele angeschaut. Der Teamspirit war absolut geil, dazu habe ich gesehen, was für eine coole Stimmung mit den Fans in Grefrath herrscht. Das hat mich schon überzeugt. Das Team hat mich super aufgenommen. Viele der Jungs kenne ich bereits aus der Zeit in Krefeld“. Auf die Frage, was er sich für die kommende Spielzeit vorgenommen hat, meint er noch etwas vorsichtig: „Ich möchte meine bestmögliche Leistung abrufen und auch mit dem Team, den bestmöglichen Tabellenplatz erreichen“. Was hierbei für den Phoenix drin sein wird, dürfte nicht zuletzt von der Regionalliga-Konkurrenz und der weiteren Kader-Zusammenstellung bei der GEG abhängen. Eines dürfte jedoch schon jetzt klar sein: Die Blau-Gelben wollen mit einem Team an den Start gehen, das um die Playoff-Plätze mitspielen kann.

Bereits in Kürze sollen die nächsten Namen bekannt gegeben werden.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: ./.

Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Stefan Bronischewski (21), Tim Schröder (93)

Angriff: Dennis Lüdtke (17), Roby Haazen (18), Andreas Bergmann (22), Max Tillmann (95)