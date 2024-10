Grefrath Phoenix erwartet RealStars zum ersten Heimspiel

Grefrath. (PM GEG) Nachdem die Grefrather EG vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt beim ESV Grizzlys Bergkamen mit 2:3 nach Penaltyschießen unterlag, dabei aber zumindest einen...

Grefrath. (PM GEG) Nachdem die Grefrather EG vergangenen Sonntag zum Saisonauftakt beim ESV Grizzlys Bergkamen mit 2:3 nach Penaltyschießen unterlag, dabei aber zumindest einen Punkt entführen konnte, wartet nun die nächste schwere Aufgabe auf das Team von der Niers.

Mit den RealStars Bergisch Gladbach treffen die Blau-Gelben am Sonntag, 13.10. im ersten Heimspiel der Saison gleich auf einen der Top-Favoriten der Liga. Erstes Bully im Grefrather EisSport & EventPark ist um 19:30 Uhr. Für die Fans gilt nach wie vor „Pay what you want!“

Als der Phoenix und die RealStars am 4. Dezember 2021 das letzte Mal auf Grefrather Eis aufeinander trafen, war es ein denkwürdiges Spiel inmitten einer denkwürdigen Landesliga-Spielzeit. Damals gewann die GEG mit 5:3 – Es war der einzige Sieg in einer sportlich mehr als schwierigen Katastrophen-Saison.

Seither hat sich sowohl bei der GEG, als auch bei den Gästen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis einiges getan. Indem der Niers-Club seinen Kader in den zurückliegenden drei Jahren konsequent umstrukturiert und einer Verjüngungskur unterzogen hatte, fand dieser schließlich auch wieder in die Erfolgsspur zurück – Ein deutlich gesteigertes Zuschauerinteresse inklusive. Der ESV Bergisch Gladbach hat sich in dieser Zeit längst in der Regionalliga etabliert und zählt neben den Ratinger Ice Aliens und den Eisadlern Dortmund zweifelsfrei zu den Top-Favoriten der Runde.

Zum Saisonauftakt feierte der ESV einen deutlichen 9:1-Erfolg gegen Troisdorf und unterstrich damit gleich seine erneuten Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der insgesamt stark besetzten Regionalliga NRW. Nach Platz drei und dem Halbfinal-Einzug im Vorjahr haben die RealStars ihre Mannschaft abermals verstärkt und mit Nick Aichinger einen zusätzlichen „Star“ ins Team geholt, der in der Vorsaison noch für die Kölner Haie in der DEL verteidigt hat.

Lediglich mit einem Punkt im Rückreisegepäck, und dennoch mit gehörigem Selbstvertrauen nach einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung ist die GEG als Liga-Neuling in die Saison gestartet. „Trotz der am Ende harten und unverdienten Niederlage nach Penalty nehmen wir alle nur positives mit aus dem ersten Saisonspiel letzte Woche in Bergkamen“, zog Trainer Christian Tebbe nach dem ersten Spiel ein positives Fazit. „Wir konnten gegen den amtierenden Landesliga-Meister einen Punkt mitnehmen und waren über weite Strecken das bessere Team, weil jeder Einzelne seinen Job auf und neben dem Eis gemacht hat. Es wurde sich an taktische Vorgaben gehalten und der Support auf der Bank war wirklich klasse“, so Christian Tebbe weiter.

Mit Blick auf den Heimspiel-Auftakt gegen die ebenfalls favorisierten RealStars meint er: „Genau das, was wir in Bergkamen gezeigt haben, müssen wir alles mitnehmen für das kommende Heimspiel am Sonntag. Die RealStars gehören zu den Top 3-Mannschaften der Liga. Es erwartet uns wieder eine sehr harte Aufgabe, auf die wir uns aber alle sehr freuen. Diese Leidenschaft und taktische Disziplin müssen wir wieder aufs Eis bringen, dann werden wir sehen, was möglich ist“.

Dabei hoffen das Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe sowie deren ‚Grefrather Jungs‘ erneut auf den an der Grefrather Stadionstraße bewährten X-Faktor: „Wir hoffen auf möglichst viele Zuschauer und eine lautstarke Unterstützung von den Rängen“.

Was die Eintrittspreise betrifft, so bleibt es beim ebenfalls bewährten Ticket-Konzept: Auch für die Heimspiele in der diesjährigen Regionalliga-Saison gilt weiterhin „Pay what you want!“ bei freier Platzwahl.

Das erste Heimspiel:

Grefrath Phoenix vs. RealStars Bergisch Gladbach (Sonntag, 13.10.2024, 19:30 Uhr)