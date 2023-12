Grefrath Phoenix auch in Rheine nicht zu stoppen

Artikel anhören Grefrath. (PM Phoenix) Die Grefrather EG mischt weiter munter im Rennen um die Tabellenspitze mit. Zum Rückrundenstart der Landesliga siegten die Blau-Gelben...



Grefrath. (PM Phoenix) Die Grefrather EG mischt weiter munter im Rennen um die Tabellenspitze mit.

Zum Rückrundenstart der Landesliga siegten die Blau-Gelben am Sonntagabend auch beim ESC Rheine mit 4:3 (0:0,2:1,2:2) und entführten damit drei wichtige Punkte an die Niers. Neuzugang Jan Pfennings traf bei seinem Debüt doppelt.

Beinahe in voller Mannschaftsstärke hatte sich die GEG im Mannschaftsbus auf die 180 Kilometer weite Dienstreise an die nordrhein-westfälische Landesgrenze gemacht. Neben dem weiterhin verletzten Stefan Bronischewski und Julius Krölls (gesperrt) fehlte zudem auch Marc Losert, der zeitgleich für Grefraths U20 gegen Aachen gefragt war und diese zu einem 9:1-Sieg geführt hatte.

Da Justus Sperling während der Aufwärmphase ausfiel, standen Trainer Joschua Schmitz lediglich sechs Verteidiger, dafür aber 12 Angreifer zur Verfügung. Im Tor startete abermals Leon Jessler. Als Backup stand Christian Tebbe bereit. Die beiden Neuzugänge Justin Scholz (Verteidigung) und Jan Pfennings (Sturm) rückten erstmals ins Grefrather Aufgebot.

Ähnlich wie beim Hinspiel am vergangenen Freitag starteten die Blau-Gelben zunächst verhalten und abwartend in die Begegnung mit den brandgefährlichen und offensiv starken „IceCats“. Das Team von der Niers stand zwar hinten sicher, entwickelte in den ersten 20 Minuten jedoch zu wenig Druck nach vorne und fand zunächst nicht das rechte Mittel, um die Münsterländer in Bedrängnis zu bringen. So ging es torlos in die erste Pause.

Joschua Schmitz passte sein Spielsystem an und stellte nach dem Seitenwechsel seine Reihen nochmal um. Mit Erfolg, denn sein Team übernahm jetzt zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen und kam nun häufiger und mit viel Tempo gefährlich vor das Tor des ESC. Auf Zuspiel von Tilo Schwittek war schließlich Kai Göbels mit seinem ersten Saisontreffer und der verdienten Führung zur Stelle (28.). Der Ausgleich der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Gut zwei Minuten nach dem 0:1 traf Rheines Torjäger Alexander Zimbelmann zum Ausgleich (30.).

Grefrath ließ sich durch den Rückschlag nicht verunsichern, hielt mit robustem aber fairem Körperspiel dagegen und suchte weiter den Weg nach vorne. Eine Überzahlsituation brachte dann den entscheidenden Vorteil zum 1:2 durch Michal Cychowski in der 36. Minute. Erneut hatte Tilo Schwittek die Vorarbeit geleistet.

Die Führung hätte durchaus noch weiter ausgebaut werden können, bis zur zweiten Pause blieb es jedoch beim knappen Vorsprung der GEG.

Dies änderte sich jedoch im Schlussabschnitt, indem Neuzugang Jan Pfennings den Phoenix mit einem Doppelpack in der 46. und per Powerplay-Tor in der 50. Minute auf die Siegerstraße brachte. Zum 1:3 hatten dem 32-jährigen Rechtsschützen Kapitän Andreas Bergmann und abermals Tilo Schwittek assistiert. Das Zuspiel zum vermeintlich vorentscheidenden 1:4 war von Benedikt Pricken und Max Parschill gekommen.

Der Phoenix sah angesichts der hochverdienten Führung bereits wie der sichere Sieger aus, musste in der Schlussphase jedoch wieder bangen. Zwar gelang es den Gastgebern durch Alexander Zimbelmann (58.) und Kevin Schophuis 50 Sekunden vor Schluss noch einmal auf 3:4 zu verkürzen, diese konnten den siebten Grefrather Erfolg im achten Spiel jedoch nicht mehr verhindern.

Entsprechend groß waren Freude und Erleichterung nach der Schlusssirene: „Es war der erwartet harte Kampf um die Punkte. Am Ende war es für uns ein verdienter und wichtiger Sieg. Die Jungs haben das besonders ab dem zweiten Drittel insgesamt sehr gut gemacht. Für Jan Pfennings war es natürlich ein Einstand nach Maß“, zeigte sich Joschua Schmitz nach der Begegnung zufrieden. „Für meinen Geschmack waren es aber noch ein paar Strafzeiten zu viel. Diese haben uns schon ein wenig den Spielfluss genommen“, so der Coach.

Mit dem Sieg kann das Team von der Niers Platz zwei festigen, fünf Punkte hinter Spitzenreiter Bergkamen, welcher jedoch auch bereits zwei Partien mehr bestritten hat. Drei Punkte dahinter bei einem absolvierten Spiel weniger rangiert der GSC Moers. Voller Vorfreude schaut der Phoenix nun auf das bevorstehende Niederrhein-Derby am kommenden Freitag, 15.12. (20:00 Uhr) gegen die drittplatzierten „Black Tigers“. Geht es nach den Blau-Gelben, will man dann im Drei-Kampf um die Tabellenspitze mit einer Rekord-Kulisse im Rücken den nächsten Dreier einfahren. Die Eishockeyfans am Niederrhein sollten sich diesen Termin auf jeden Fall schon einmal vormerken.

