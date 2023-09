Grefrath: â€žAlles in allem zufriedenâ€œ – Schmitz zieht positives Fazit nach Testspielauftakt

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Noch sind es vier Wochen, ehe im Grefrather Eissport & EventPark erstmals in dieser Saison das Eis aufbereitet wird...

Grefrath. (PM GEG) Noch sind es vier Wochen, ehe im Grefrather Eissport & EventPark erstmals in dieser Saison das Eis aufbereitet wird und endlich auch wieder an der Niers die kleine schwarze Hartgummischeibe gespielt wird.

Seit Anfang August hatte GEG-Trainer Joschua Schmitz seine „Grefrather Jungs“ wöchentlich in Wesel aufs Eis gebeten, um sie auf die bevorstehende Landesliga-Saison vorzubereiten. Am Donnerstag und Samstag hatte er seinem Team in zwei ersten Testspielen erstmals unter Wettkampfbedingungen auf den Zahn fühlen lassen und äußerte sich hinterher zufrieden.

„Wir werden das Eine oder Andere ausprobieren und bestimmte Mechanismen und Konstellationen unter Wettkampfbedingungen ausprobieren“, hatte Joschua Schmitz im Vorfeld der beiden Saisonvorbereitungsspiele bei der U20 des Krefelder EV und bei der U20 des EV Duisburg wissen lassen. „Für eine Standortbestimmung ist es ganz bestimmt noch zu früh“, machte Schmitz klar, dass die bloßen Ergebnisse dieser Spiele für ihn eher zweitrangig zu betrachten seien.

Tatsächlich hinterließ seine mit 7 Neuzugängen, darunter 6 Spieler im Alter unter 22 Jahren stark verjüngte Grefrather Mannschaft einen durchaus positiven Eindruck. Zwar unterlag die GEG am Donnerstagabend der U20 des KEV am Ende mit 2:5 (1:1,1:2,0:2), konnte jedoch über weite Strecken auf Augenhöhe agieren, das durchgehend hohe Tempo des Krefelder DNL I-Ligisten mitgehen und immer wieder auch eigene Akzente setzen. Für den Phoenix trafen Marlon Alves de Lima zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (17.) sowie Kai Weber zum 2:3-Anschlusstreffer (37.).

Einen starken Eindruck hinterließen dabei unter anderem die jungen Krefelder Neuzugänge, darunter auch Goalie Nick Jessler, für die das Aufeinandertreffen mit den Mannschaftskollegen der Vorsaison sicherlich ein besonderer Moment war.

Auch im zweiten Test am Samstagabend beim Duisburger DNL III-Team konnte Joschua Schmitz durchaus den einen oder anderen starken Spielzug seiner Blau-Gelben in seinem Notizbuch vermerken. Den Phoenixträgern gelang es, Tempo, Einsatz und Konzentration über die gesamte Distanz aufrecht zu erhaltenden und auch konditionell gut über die Zeit zu kommen. Gegen laufstarke Duisburger ließ der Phoenix die Scheibe zügig durch die eigenen Reihen laufen und erarbeitete sich so zahlreiche Möglichkeiten gegen die Gastgeber. Spätestens ab dem zweiten Spielabschnitt waren die Blau-Gelben das dominierende Team und kamen durch Tore von Roby Haazen (2), Christoph Kiwall, Henry Karg, Brian Westerkamp, Marc Losert und Marlon Alves de Lima zu einem deutlichen 7:2 (0:0,4:1,3:1)-Erfolg.

„Alles in Allem bin ich sehr zufrieden“, zieht Coach Joschua Schmitz nach den ersten beiden Vorbereitungsspielen ein positives Fazit. „Dafür, dass wir erst viermal auf dem Eis trainiert haben, waren bereits gute Strukturen in unserem Spiel erkennbar. Man hat besonders gegen Duisburg gesehen, dass wir auch gegen laufstarke Gegner das Spiel dominieren können, wenn wir die Scheibe laufen lassen“.

Dass angesichts der erst wenigen Eis-Einheiten noch nicht alle Mechanismen im Aufbau und Positionsspiel ausgereift sind, ist aus Sicht des Trainers nicht weiter dramatisch: „Wir sind auf einem guten Weg, werden aber in den kommenden Wochen weiter an verschiedenen Aufbauvarianten, unserem Passspiel und an der Chancenverwertung arbeiten“.

Bis zum Beginn der Eiszeit an der Niers am 29. September trainieren die Blau-Gelben jeweils zweimal wöchentlich off-ice unter Anleitung von Athletik-Trainer Dragan Pantic und gehen zudem einmal in der Woche in Wesel aufs Eis. Ehe es ab Mitte Oktober in der Landesliga um Tore, Punkte und Siege geht, bestreitet die GEG zwei weitere Vorbereitungsspiele.

Am Samstag, 16.09. (13:30 Uhr) ist der Phoenix abermals bei einem DNL III-Team, der U20 des EC Bad Nauheim zu Gast. Für die Reise nach Hessen wird ein Bus eingesetzt, in welchem auch Fans das Team begleiten können. Nähere Infos folgen in Kürze. Die Generalprobe zur neuen Saison findet am Sonntag, 01.10. (19:30 Uhr) dann schon in eigener Halle gegen den Bezirksligisten Troisdorf Dynamite 1b statt.

