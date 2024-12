Graz zu stark fÃ¼r die Haie

Der HCI unterliegt den Graz99ers zu Hause mit 1:4. Die Steirer zeigten sich an diesem Abend zu stark für die Haie. Auch gegen Graz...

Auch gegen Graz gehen die Haie ersatzgeschwächt in die Partie, dafür stehen mit Sandro Wille, Julian Pall und Alexander Erlacher wieder drei Youngsters im Kader. Gleich zu Beginn haben beide Teams gute Chancen. Auf Seiten der Grazer scheitert Trevor Gooch mit einem Schuss aus spitzem Winkel, praktisch im Gegenzug ist Corey Mackin nah am 1:0 dran. Danach sind die 99ers, wie zu erwarten, das dominierende Team, die Haie fighten aber und halten gut dagegen. Nach zwanzig Minuten haben die 99ers ein klares Chancenplus, es steht aber noch 0:0.

Die Haie starten gut ins Mitteldrittel, und haben durch Zusevics und Bär eine Doppelchance, scheitern aber an 99ers-Goalie Gunnarsson (23.). Praktisch im Gegenzug fällt das 0:1 für die Gäste. Marcus Vela bezwingt Haie-Goalie Buitenhuis aus kurzer Distanz (24.). Die Tiroler fighten aber weiter, und werden in Minute 26 belohnt. Daniel Jakubitzka bedient mit einem schönen Pass Jeremy Bracco, dieser zieht alleine auf Gunnarsson und stellt mit seinem ersten Tor für die Haie auf 1:1. Danach bietet sich ein ähnliches Bild wie in Drittel eins, die 99ers mehr am Drücker, die Haie warten auf Konter, und werden in Drittel zwei auch öfter gefährlich als noch in Drittel eins. Dennoch gehen die Grazer mit einer Führung in die zweite Pause, weil Tim Harnisch Buitenhuis mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:2 bezwingt (37.).

Im Schlussdrittel machen die Gäste gleich zu Beginn viel Druck und können ihre Führung früh durch Michael Schiechl auf 3:1 ausbauen. Der Stürmer trifft aus kurzer Distanz, nachdem Buitenhuis zuvor noch zwei Mal parieren konnte. Die Grazer kontrollieren das Spiel dann, lassen die Haie offensiv nur noch selten zur Geltung kommen. Die besten Möglichkeiten haben Grasso (49., Stange), Bracco (52.) und Bär (55.). In den letzten Minuten drücken die Tiroler dann mit einem Mann mehr (Buitenhuis geht vom Eis) auf den Anschlusstreffer, doch die Grazer halten die Führung, und setzen durch Schiechl mit einem empt-net-goal den Schlusspunkt. In einer Partie ohne Strafen (!) behalten die 99ers in Innsbruck gegen den HCI verdient mit 4:1 die Oberhand.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Moser Medical Graz99ers 1:4 (0:0,1:2,0:2)

Torfolge: 0:1 Vela (24.), 1:1 Bracco (26.), 1:2 Harnisch (37.), 1:3 Schiechl (41.), 1:4 Schiechl (60./EN);

