Graz 99érs trennen sich von Headcoach Harry Lange – Philipp Pinter übernimmt

Graz. (PM 99érs) Die Moser Medical Graz99ers sind auf der Suche nach einem neuen Head Coach.

Harry Lange ist mit sofortiger Wirkung freigestellt.

„Zu 100 Prozent meine Entscheidung und meine Verantwortung“, sagt Präsident Herbert Jerich. Bereits beim Heimspiel morgen, Sonntag, gegen die Pioneers Vorarlberg (16 Uhr) übernimmt Philipp Pinter als interimistischer Head Coach.

Mit einem Last-Second-Ausgleich haben sich die Graz99ers Freitagnacht beim bis dahin Tabellenletzten, den Black Wings Linz, gerade noch in die Overtime gerettet. In dieser allerdings abermals den Kürzeren (2:3 OT) gezogen. Die fünfte Overtime- bzw. Shootout-Niederlage in sechs Anläufen. Diesmal jedoch eine mit einem weiteren „Nachspiel“.

Das erste Saisonviertel nochmals Revue passieren lassend, hat sich Graz99ers-Präsident Herbert Jerich in den Morgenstunden des heutigen Samstags entschieden, Head Coach Harry Lange mit sofortiger Wirkung freizustellen. Als interimistischer Head Coach übernimmt Sportdirektor und U20-National-Teamchef Philipp Pinter die Graz99ers.

„Mit meinem vollsten Vertrauen, dass die Mannschaft in besten Händen ist, bis wir einen neuen Trainer gefunden haben“, sagt Jerich.

Diese wurde zu Beginn des heutigen, obligatorischen Vormittag-Meetings von der Trainerentscheidung in Kenntnis gesetzt. Bereits das Mittagstraining wird von Philipp Pinter geleitet.

Herbert Jerich, Präsident: „Es ist zu 100 Prozent meine persönliche Entscheidung, für die ich daher auch die 100-prozentige Verantwortung übernehme. Mir ist bewusst, dass eine solche Situation für alle Beteiligten nie angenehm ist. Ich möchte mich bei Harry (Lange, Anm.) daher auch ausdrücklich für all sein Engagement für die Graz99ers bedanken. Aber wir werden nun mit einem neuen Trainer unser Ziel, den Meistertitel zu erkämpfen, weiter verfolgen.“

14. Runde – win2day ICE Hockey League 2025|26: Moser Medical Graz99ers vs. Pioneers Vorarlberg (Sonntag, 26.10.|16.00 Uhr Uhr|Merkur Eisstadion – Family Day-Programm ab 14.00 Uhr)

Nächstes Heimspiel, Mittwoch (29.10.): Moser Medical Graz99ers vs. HC Falkensteiner Pustertal Wölfe (After Work Hockey, 18.30 Uhr – Ticket-Rabatte für Gruppen ab 5 Personen)

